REALTY ONE GROUP 通过全球"ONE DAY"志愿服务和回馈活动庆祝 19 周年

加利福尼亚州拉古纳尼格尔2024年5月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Realty ONE Group International是一个以目标为导向的现代生活方式品牌,也是世界上增长最快的特许经营商之一,5 月 1 日在全球范围内庆祝其成立 19 周年,全天在全球各地开展志愿服务和回馈活动。由美国东西海岸的房地产专业人士组成的 ONE Family 以及遍布另外 20 个国家和地区的办事处和分支机构于周三慷慨捐献了数千小时的时间来帮助儿童、退伍军人、食物银行、宠物等等。

"成为 ONE Family 的一员意味着我们要积极为社区做出贡献,随时随地互相帮助。"Realty ONE Group International 首席执行官兼创始人 Kuba Jewgieniew 说,"回馈社会是我们的本色,因为我们知道,一次善举就能改变一个人的一生!"

周三,Realty ONE Group 代理机构和办事处全员分发食物、修缮房屋、收集背包以及以许多其他方式提供服务的照片在互联网上随处可见 。在不到 24 小时的时间里,随着更多地点仍在提交志愿者影响表格,这家特许经营商仅在一天之内就影响了超过 334,000 人的生活并捐款 60,000 多美元。

Realty ONE Group 旗下的 ONE Cares 是该组织的 501(c)3 慈善部门,助力推动这家特许经营商 6C 价值观中的"Community"(社区)价值观,其另外五项价值观分别是 Connect、Cares、Coaching、COOLTURE 和 Commission。这家全球特许经营商在 2023 年改变了 20 多万人的生活。

Realty ONE Group International 在企业家竞争激烈的 2024 年特许经营 500 强®榜单上连续第三年在房地产特许经营商中排名第一。

作为业内唯一的现代生活方式品牌,目前在美国 49 个州、华盛顿特区以及另外 20 个国家和地区的 400 多个办事处拥有 19,000 多名房地产专业人员。

