成千上万民众在匈牙利政府大本营抗议欧尔班总理

匈牙利总理维克托·欧尔班（Viktor Orbán）的一名新兴挑战者星期天举行该国最近历史上最大规模的乡村政治示威，这是他动员全国乡村各地成千上万人进行巡回竞选的最新一站。 大约一万人聚集在匈牙利第二大城市德布勒森（Debrecen）支持政治新人彼得·马格雅（Péter Magyar），马格雅保证制止官方腐败和匈牙利生活品质的下降，并在不到三个月的时间里成为知名人物。 支持着在下午示威前忍受了短暂的突然降雨，将这座城市的中心广场变成雨伞的海洋。他们挥舞印有他们来自全国各地村镇的名字的匈牙利旗帜。 马格雅对人群说，“今天，匈牙利绝大多数人都厌倦了统治精英、仇恨、冷漠、宣传和人为分裂，”“匈牙利人今天希望合作、爱、团结与和平。” 马格雅之前来自匈牙利执政的青年民主主义者联盟（Fidesz），2月以来谴责民族主义的欧尔班经营一个“黑手党国家”，并对政府管理的宣传机器宣战。 他领导的尊重和自由党（TISZA）宣布将在6月9日的欧盟选举中推出12名候选人，马格雅位居第一。该党还宣布将在首都布达佩斯的地方议会选举中推出4名候选人。 德布勒森是欧尔班领导的青年民主主义者联盟的一个大本营，马格雅星期天出现在这里反映他的竞选阵营把重点放在欧尔班受欢迎的匈牙利乡村地区。 这次母亲节活动是马格雅全国巡回竞选的最新一站，他已经出现在几十个城镇和村庄，经常吸引几千名支持者，而欧尔班的反对者很少有人能够在乡村地区动员这么多的人。 他在活动中说，“政府宣传”试图诋毁说他的运动是“布达佩斯闹市区的媒体黑客”，并批评匈牙利的传统反对党放弃了乡村匈牙利人。 他说，“我们14年来听反对派说在这些情况下不可能击败欧尔班，说不值得去乡村，说年轻人对政治没兴趣，说你无法拆掉宣传的墙壁，”“但左右看看吧！什么是真理？” 旅行几个小时来参加集会的纳吉（Katalin Nagy）说，她认为马格雅可信，“因为他来自内部”。 她说，“他了解真正造成这个国家问题的事情，我认为他能够提供解决方法，让我们摆脱这个国家目前陷入的洞。” 最新民调显示马格雅的政党在选举前一个多月时可能成为最大的反对派力量。民意调查机构Median本周测量尊重和自由党在一些选民中的支持率为25%，欧尔班的青年民主主义者联盟支持率为45%，遥遥领先。 执政党政治人物说，自称温和保守派的马格雅是伪装的左派分子，他的兴起背后有外国利益的支持。 欧尔班和他的政党2010年以来以宪法多数统治匈牙利。 （本文依据了美联社的报道。）