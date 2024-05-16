前美国务卿蓬佩奥将赴台参加赖清德就职仪式，批习近平欲摧毁台湾人民生活福祉

台湾当选总统赖清德下周一(5月20日)就要上任，拜登政府已宣布将派代表团参加就职仪式，各界对于北京当局会在这段时间有何反应极为关注。前美国国务卿麦克·蓬佩奥(Mike Pompeo)说，中国的反应不会是因为美国派了什么人到台湾，而是习近平“是一个邪恶的独裁者”，一心想摧毁台湾人民的生活和福祉，他要告诉赖清德，只要他将台湾放第一位，就能有信心台湾能得到美国人民的支持。 拜登政府星期一(5月13日)在一次新闻简报会上告诉媒体，将循前例派一个由前任官员布莱恩·迪斯(Bryan Deese)、理查德·阿米蒂奇(Richard Armitage)、前任及现任美国在台协会主席卜睿哲(Richard Bush)及劳拉·罗森伯格(Laura Rosenberger)组成的代表团到台北参加赖清德的就职仪式。 白宫发言人卡琳·让-皮埃尔(Karine Jean-Pierre)周三也在例行记者会上援引国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)在赖清德胜选时说过的话，表示美国将派非官方代表团出席新总统的就职仪式。 “我们期盼与他的政府及台湾所有政党领导人合作，共同推进我们的共同利益与价值观，同时也推进我们长期以来的非官方关系。与过去的做法一致，美国将派一个非官方代表团去参加就职仪式，”让-皮埃尔说。她表示，目前此事正由美国国务院处理中。 美联社(The Associated Press)报道，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇周二在白宫公开关于就职代表团的消息前对媒体表示：“美国在5月20日及在那之后如何对待台湾当局，将影响台海两岸局势以及未来的美中关系”，他敦促美方落实乔·拜登(Joe Biden)总统不支持台湾独立的承诺。 不满美派代表团访台显示中国核心弱点 前美国国务卿蓬佩奥周三在华盛顿智库哈德逊研究所(Hudson Institute)接受美国之音(VOA)采访时说，拜登政府延续以往做法允许代表团去台湾，有意思的是，中国会对美国人到台湾访问感到不满，那只是显示了他们的核心弱点。 “如果你连有人去台湾旅行都不能容忍，这说明习近平对自己的人民和他们可能拥有的自由感受到风险，这告诉人们，他认为自己对权力的掌控是脆弱的、有风险的，因为最终，习近平并不代表绝大多数的中国人民。” 目前也是哈德逊中国中心杰出研究员的蓬佩奥在该智库举行有关中国对台湾的《反分裂法》发表讲话前告诉美国之音，他会以个人身份前往台北参加赖清德的就职仪式，不过如今他只是一介平民，如果有机会见到赖清德，他会对这位新总统表示恭喜，并告诉他：“我期待他能将台湾放在第一位，如果他能如此而且做得很好，他也应该有信心美国人民会继续支持台湾人民的自由，”蓬佩奥说。