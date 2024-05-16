乌军从东北部分地区撤退，布林肯在基辅宣布20亿美元新军援

美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)周三(5月15日)在结束对基辅的两天访问之际宣布提供20亿美元资金，资助乌克兰的军事努力。 在布林肯做出这项宣布之际，在与俄罗斯军队激战之后，乌克兰军队从乌克兰东北部部分地区撤退。 俄罗斯周三说，俄军又攻占了哈尔科夫州的两处定居点。俄军一直在哈尔科夫地区加紧攻势。 据哈尔科夫州长奥列格·西涅古博夫(Oleh Syniehubov)说，俄军还轰炸了哈尔科夫州中部的舍甫琴科夫斯基区。他在电报(Telegram)平台上发帖说，这次袭击造成两人受伤，损坏了一座五层楼建筑。俄军的攻势迫使乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)推迟了原计划即将进行的出国访问。 布林肯周三还说，美国知道乌克兰形势紧迫，他还说，乌军将得到他们需要的支持。 布林肯在基辅会晤乌克兰外交部长德米特罗·库列巴(Dmytro Kuleba)时说，乔·拜登(Joe Biden)总统正在努力尽快运送新一轮援助。这批援助是4月末批准的。 一名美国官员说，布林肯宣布的20亿美元对外军事融资(FMF)将主要来自美国为乌克兰提供的610亿美元的一揽子援助方案。这项方案上个月得到国会通过并由拜登总统签署。 布林肯说：“我来这里部分是为了显示支持，但是比旅行或访问更重要的是这样的事实，那就是非常具体的支持基本已在路上了。” 库列巴说，乌克兰看到美国站在自己一边，而乌克兰“将能够经受俄罗斯将试图施加给我们的任何困苦。” 库列巴说：“这是一次非常及时的访问，因为它发出了鼓励的信息，不仅是鼓励乌克兰人民，更重要的是，鼓励部队，鼓励那些英勇保卫乌克兰的军人，他们奋战在南部、东部，还有俄罗斯试图扩大战区的哈尔科夫附近的东北部。” 库列巴和布林肯会谈之前在基辅的纪念墙敬献了花圈。 俄罗斯国防部周三报告说，俄军在被俄罗斯占领的克里米亚上空摧毁了10枚导弹，还在俄罗斯西部地区别尔哥罗德上空摧毁了九架无人机和多枚导弹，在库尔斯克和布良斯克两处地区的上空摧毁了几架无人机。 别尔哥罗德州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫(Vyacheslav Gladkov)报告说，乌克兰的袭击造成两人受伤，七所住宅受损。 能源基础设施受到攻击