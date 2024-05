今年是Hello Kitty的50歲生日,屈臣氏特別攜手三麗鷗推出「我的Hello Kitty時代」集點活動,粉絲們絕對不能錯過呀! by Rose Tai- 2024/05/16 更新 Photo / 屈臣氏 Hello Kitty粉看過來~想要替日常生活增添一點萌度爆表的儀式感嗎?「我的Hello Kitty時代」5/16~6/12首推第一波5款50週年限量商品,每一款都實用又好看,真的讓人想要全部都擁有,有手機掛繩、大容量冷水壺、延伸傘、氣氛燈和整髮梳,快跟我們一起來看看吧。 屈臣氏 X Hello Kitty|隨性搭手機掛繩 解放你雙手的實用小物來了~手機掛繩好用又務實,如果你總是手機不離身,那麼絕對需要來一條,除了Hello Kitty外,還有超級萌的布丁狗、酷洛米可以選擇!不但日常生活中可以使用,用來搭配也很適合。