中國遊客印尼遇險 大火吞噬船隻 被迫跳海逃生（視頻） 【新唐人北京時間2024年05月16日訊】近日，印尼一艘載有遊客的船隻突然起火，大火吞噬了整艘船，多名中國遊客被迫跳海逃生。 網傳視頻顯示，一艘行駛在海上的船隻燃起熊熊大火，從船艙裡冒出滾滾黑煙，船上的人員紛紛跳入海中逃生。有一艘小船和遊艇正在救援，船上有人員往小船上拋扔一些物品。 資料顯示，起火的「Sea Safari VII」號船，長37.5米、寬10.65米，是印尼船務公司Sea Safari Cruises船隊中最大的傳統印尼比尼西帆船，擁有14間客艙，最多可容納28名乘客。 據悉，事發時這艘帆船載有33人，包括幾名中國遊客。 5月15日，來自廣州的小四（化名）向《南方都市報》講述了當時的驚魂瞬間。 她說，當地時間5月1日，她搭乘「Sea Safari VII」號船，前往印尼科莫多國家公園開始船宿。上午約8時20分，有人發現船艙左側冒出黑煙，幾名船員上前查看，之後聽到有人大喊「著火了」。 小四連忙拿著救生衣跑到甲板上集合。約5分鐘後，兩名女船員也驚恐地跑到甲板上大哭，遊客們還安慰她們。 小四回憶說，當時她在隊伍後方，船右側前方放了一艘救生艇，但煙霧愈來愈大，火勢也越來越凶猛。 「隨船總監率先直接從船上跳進了救生艇，還沒等我思索要怎麽從船上跳到救生艇，我就聽到我的同伴說『來不及了我們要跳海了』。」小四跟隨同伴跳海，同行的還有一名女船員。 小四說：「沒有其他船員和她一起，我牽著她的手，跟她說我們一起跳。」 她表示，跳海後才發現船身已經燒得非常厲害，由於擔心船爆炸，她們拚命游，希望遠離船隻。「我在海裡游了5到6分鐘，一直大喊救命，才終於有一艘快艇將我們救起來」。