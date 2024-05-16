入境處觀塘人事登記處將搬往將軍澳 6月11日起投入服務 任順熙報道 入境處位於將軍澳的新總部將於6月11日起提供服務，有關申領身份證及旅行證件方面都會有新安排。 身份證方面，位於灣仔入境事務大樓8樓的港島人事登記辦事處，會繼續在原址提供服務。至於觀塘人事登記辦事處會在6月11日遷往將軍澳。觀塘辦事處的最後服務日期是6月8日，6月8日或以前、已經申請及未取證的人士，可以由6月11日開始，繼續前往觀塘辦事處毗鄰的臨時辦事處取證。 助理首席入境事務主任王嘉怡表示，將軍澳人事登記辦事處的一般服務時間是星期一至五早上8時至下午4時半，及星期六上午8時至中午12時半。主要辦理首次登記身份證、遺失身份證、更改身份證資料等服務；至於延長服務時段為星期一至五下午4時半至晚上10時，及星期六中午12時半至晚上10時，該時段主要是舊款智能身份證換新智能身份證等服務。 旅行證件安排方面，位於灣仔總部4樓的旅行證件及國藉 ( 申請 ) 組，及旅行證件 ( 簽發 ) 組，兩個組別的最後服務日期是6月8日，並會在6月11日起，遷往將軍澳總部。 助理首席入境事務主任龔國樑呼籲，如果市民申請後，領證通知書是在灣仔，日期在6月8日或以前，盡快到灣仔總部領證。 他又說，如果有關市民未能在6月8日前到灣仔領證，要留意如果領證通知書發出日期在3月10日或之前的人士，需要在6月11日起前往將軍澳入境處總部的將軍澳辦事處；而領證通知書日期在3月11日或之後的人士，需要6月11日起前往中環海港政府大樓的港島區簽發旅行證件辦事處。