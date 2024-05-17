賴清德將就職總統 蓬佩奧：北京欲摧毀台灣福祉 【新唐人北京時間2024年05月17日訊】台灣民進黨總統當選人賴清德即將就任總統，中共文攻武嚇加劇。美擬派非官方代表團出席就職儀式，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦將赴台。他批評中共當局欲摧毀台灣人民的福祉。 下週一（5月20日），賴清德將正式宣誓成為中華民國新一任總統。中共對此高度緊張，將賴清德稱為「危險的分離主義者」，並加強了對台灣的騷擾與攻擊。 本週二（14日），中共駐美大使館發言人劉鵬宇在媒體面前公開向白宮喊話：「美國在5月20日及在那之後如何對待台灣當局，將影響台海兩岸局勢以及未來的美中關係。」 週三，白宮發言人讓-皮埃爾(Karine Jean-Pierre)在例行記者會上宣布，美國將派一個非官方代表團赴台灣出席新總統的就職儀式，目前此事正由美國國務院處理中。 讓-皮埃爾表示，美國政府期盼與賴清德政府及台灣所有政黨領導人合作，「共同推進我們的共同利益與價值觀，同時也推進我們長期以來的非官方關係」。 週三當天，華盛頓智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）舉辦研討會，分析中共《反分裂國家法》對民主制度、全球經濟穩定和台灣自決權的影響。一眾美國國會議員及部分前任或現任美國政府要員參與了這次研討會並發言。 前美國國務卿蓬佩奧在出席研討會時對美國之音表示，拜登政府將延續以往做法，允許代表團去台灣，自己也將以個人身分前往台北參加賴清德的就職儀式。他表示，他不知道北京當局會在賴清德就職前後做些什麼，但如果有的話，那不會是因為美國人去台灣，那只是顯示了中共當局的核心弱點。 「如果你連有人去台灣旅行都不能容忍，這說明習近平對自己的人民和他們可能擁有的自由感受到危險」 ，蓬佩奧說，「這告訴人們，他認為自己對權力的掌控是脆弱的、有風險的，因為最終，習近平並不代表絕大多數的中國人民。」 他接著指出，習近平固執地認為台灣是「他的國家的一部分」，「他想要摧毀台灣人民的生活和福祉」。 哈德遜研究所中國中心主任余茂春（Miles Yu）則告訴美國之音，賴清德在勝選後第一次發表公開講話時就說過，在他的任期內不會就台灣的地位問題搞公投，也沒有必要宣布獨立，因為他當選的是中華民國總統，而中華民國一直以來就是一個獨立自主的政治實體。 余茂春接著說：「國際上對台灣的民主程序，它的自由發展的程度是非常非常感到欣慰的。」 在研討會上，共和黨參議員科頓（Tom Cotton）與布萊克本（Marsha