国际特赦组织揭中国“跨境镇压”情节 中、港留学生、台湾人同遭锁定

国际特赦组织5月15日于台北召开座谈会，发布有关中国在欧美等国跨境镇压中国留学生的最新报告。与会人士警告，中国惯用海外跟监骚扰，甚至威胁当事人在中国的家人等手段，逼迫人在海外的中国留学生噤声，就连对没有治权的台湾人也是中共跨境镇压的对象。 国际特赦组织最新发布的报告题为《在我的校园里，我却感到害怕(On my campus, I am afraid) 》，这份长达60页的报告访谈了留学欧美8个国家的32名中国学生，总结他们遭中共跨境镇压的亲身经历。 中国政府胁迫家人，对中国留学生跨海施压 国际特赦组织中国事务主管萨拉·布鲁克斯（Sarah Brooks）5月15日以视频方式出席台北的座谈会时指出，中国政府监控和骚扰海外留学生，旨在阻止他们在民主国家发声。 布鲁克斯说，至少10名中国留学生于受访时指出，当他们在海外参加抗议活动或公开发表言论之后，中国境内的父母和家人就接到中国执法单位的电话、甚至直接找上门骚扰。 布鲁克斯于座谈会中说:“他们的家人，特别是父母，受到的威胁包括:无法出国旅行、护照恐被吊销、失业和失去退休金。(中共)当局以这些威胁来逼父母致电其子女，要求他们保持沉默。” 她引述受访中国留学生的话说，学生当事人最感到恐惧的是监控和骚扰，因为尽管身在海外，却在自由参与集会之后，遭到跟监、拍照等。 布鲁克斯说，许多中国留学生坦言，这些骚扰的效果让他们无论在平日的交谈、社交媒体的留言，甚至课堂学术讨论，都不自主地先自我审查，因为担心，随时有人会向国内举报自己的言行。 她还说，监控对中国留学生带来难以置信的压力和担忧，甚至自觉陷家人于危险而心生愧咎，有人还因不堪心理压力，必须住院求诊。 台湾官员、民意代表出国也遭中方监控骚扰 台湾民进党籍立法委员洪申翰也在座谈会中分享自己的经验，他说，中国的“跨境镇压”和监控，不只针对中国、香港籍留学生及海外异议人士，他自己也曾在国外出席国际气候会议时，遭到中方的骚扰。 洪申翰说:“他(跟监者)会让你知道我在你旁边、我正在看着你，甚至派一、两个人来会议现场大闹一下，也是让台湾正在交往的国际友人知道，你们没有能够逃离我(中国)的眼线。” 洪申翰表示，除了像他一样的民代外，台湾官员出国，也遭中方锁定，例如捷克媒体先前透露，台湾候任副总统萧美琴今年3月到访期间，就曾遭中国军事外交人员跟车尾随。