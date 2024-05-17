長榮航與中原辦ESG競賽 廢貨盤櫃成地景、毛毯化為保暖衣

長榮航空與中原大學合辦「2024長榮航空ESG永續創新設計競賽」，最大獎是2張全球不限航點來回豪華經濟艙機票。（記者吳柏軒攝） 〔記者吳柏軒／台北報導〕長榮航空每年有1200個廢貨盤櫃、80噸相關消耗品需汰換，為了ESG永續發展指標，與中原大學合作，舉辦創意設計競賽，今年擴展到全國26所大專校院近600人參與，今（17日）頒獎，師生發揮創意，將廢貨盤櫃裝飾成特色地景、咖啡屋等，機上毛毯也設計成保暖衣助無家者，盼解決全球共同難題。 長榮航總經理孫嘉明表示，每年有1200個貨櫃、貨盤要汰換，附屬的綁帶、盤網等約80噸廢品，2022年起思考如何重新利用，去年與中原大學首次合作，是全球首例將航空貨盤櫃作為ESG設計元素，今年擴大至全國競賽，未來不排除朝向解決全球航空業問題。 請繼續往下閱讀… 長榮航與中原合辦「2024長榮航空ESG永續創新設計競賽」共26校近600人投稿，120件入選決賽，今頒發20組大獎、金銀銅獎及佳作，獎品共有33張機票，最大獎是2張全球不限航點來回豪華經濟艙機票，十分誘人。 其中，空間設計組的設計大獎為中原大學大三生鄒采廷拿下，奪2張全球豪華經濟艙機票；其作品名稱「城市代碼」，將退役的貨櫃再次利用組裝成公共藝術，她表示，貨櫃在旅行中沒沒無聞，盼讓其價值重現在大眾眼前，並用貨櫃編碼對應身分證開頭的英文字，讓各城市組裝獨特代碼，也提供旅人與暫住者空間休憩。 商品設計組則由中原大學大二生鄭詠心的「日衣寄夜」奪得金獎，她說，曾參與「芒草心」協會而體認到無家者議題，考量街友需露宿與攜帶家當等需求，透過長榮這次競賽，將汰換的飛機毛毯重新用雙拉鍊跟魔鬼氈，結合成睡袋與背包融合的保暖衣，讓其行走不用大包小包，天冷也可臥地。 中原大學設計學院長趙家麟表示，今年競賽高度整合擴及全國，評審高標準，作品也高水準；中原董事長張光正也很欣慰，他認為競賽主題激發創意，融合環境、生活美學及實用等，發揮古人「天人物我」精神；台灣設計研究院總顧問張光民擔任評審，驚豔學生創意，並尊重人文與社會；評審之一的潘冀聯合建築師事務所主持人蘇重威則透露，該競賽聽說將拓展到國際，盼台灣設計成全球焦點。 中原大學大二生鄭詠心將飛機毛毯化成保暖睡袋與背包，拿下2024長榮航空ESG永續創新設計競賽的商品設計組金獎。（記者吳柏軒攝） 一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法