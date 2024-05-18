分析人士：即将就任的台湾总统赖清德面临艰难的平衡

在拥有2300万人口、实行民主治理的岛屿台湾，当选总统赖清德将于5月20日宣誓就职，届时他的第一个任期在艰难程度上也许将超过1996年以来当选的任何一任领导人。 分析人士表示，赖清德不仅需要谨慎处理与中国的关系，还需要在美国选举年努力维持与华盛顿的稳定关系。 自被北京称为台独分裂分子的赖清德1月当选以来，中国加大了在台湾附近军事活动和海警巡逻的规模和频率。北京还于4月份在台湾离岛金门和马祖附近开辟了新的民航线路，一些分析人士认为这是试图重新定义台湾海峡的长期现状。 这些努力被广泛视为中国对台湾施压的一部分。不过，国际危机组织（International Crisis Group）高级中国事务分析师萧嫣然（Amanda Hsiao）表示，与中国军队在2022年和2023年在台湾岛附近举行的大规模军事演习不同，北京最近的行动相比之下“安静得多”。 她说，中国试图“呈现出寻求和平统一的形象，不想被视为挑衅者”。 中国将台湾视为其领土的一部分，并多次誓言要统一台湾，而且必要时将使用武力。 美国军方和情报官员公开表示，中国领导人习近平已设定中国军队到2027年——中国人民解放军成立100周年——以前制定好攻入台湾的计划，这正逢赖清德担任总统期间。 一些台湾专家表示，虽然赖清德政府应该意识到2027年的重要性，但他们不应该围绕这个时间段来安排台湾的防御准备。 台湾淡江大学国际事务与和战略研究所所长李大中（Li Da-Jung）表示：“2027年不应该被视为中国入侵台湾的必然年份，因为北京的谋算涉及很多因素，包括台湾海峡两岸的动态。” 他认为，赖清德政府应优先加强台湾的自卫和遏阻中国攻岛的能力。 促进交流 自2016年支持台湾主权的民进党执政以来，中国切断了所有官方交流，并加大了对台湾的压力。北京还表示，它愿意通过取消一些旅行限制并接待亲中国的在野党国民党的多个代表团来增加与台北的交流。 萧嫣然表示，增加与台湾亲中力量的交流“将成为中国近期的一个主要焦点”。 赖清德则表示，他致力于维护台海和平与稳定，并愿意在尊严和平等的基础上与北京接触。 他在本周于2024年哥本哈根民主峰会上预先录制的演讲中表示，“我们不排除在相互尊重、互惠互利、尊严且不预设前提的前提下与中国展开对话。” 中国提出愿意重新开放两岸交流，特别是恢复中国大陆与台湾之间的团体旅游，这对台湾新政府来说既是机遇也是挑战。