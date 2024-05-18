在日港人｜斜槓族京都「叩門」求職 廣播人學烘焙創業迎第二人生

世界很大，求職、創業的機遇，可以發生在任何地方。 80後的Lala從事自由工作多年，去年帶着求職信及履歷，隻身到京都設計品牌求職，如願以償覓得心儀的工作，生活有「翻天覆地」改變，成為上班族，生活變得規律，工作佔據大部份時間，經常覺得忙碌，但她仍然覺得值得：「有些人可能覺得這樣你沒有生活，但我有時會想，生活是甚麼？生活是一個很中性的字眼，是你去給它意義。」 廣播人何錦華60歲到東京藍帶學烘焙，一年多前正式移居東京、創業、辦遊學團，展開第二人生。她自小喜歡日本文化，辦遊學團，既是想趁機跟更多老師學藝，但更多的是想在充滿變幻的年代，跟學員一起從老師身上學態度，「他們真的一生人為了做一件事，他們會去堅持，人生裡面沒有一帆風順，也不會沒有波折，但你會發覺，他們尊重自己，尊重自己的職業，尊重自己的工作崗位，然後一直做下去。」 世界很大，選擇有很多，她們不約而同說，最重要是活好當下，把握今日。 《香港人在日本下集》 2023年6月，Lala寫了一封信，帶同履歷，親身到京都的設計品牌SOU・SOU求職。（江麗盈攝） 一切由30歲一個人去日本旅行開始 「其實那時這裡（京都設計品牌SOU・SOU）沒有要請人，我覺得就好像一個單方面的示愛：『如果你他日有需要一個員工、一個海外的員工，請你想起我吧。』」 去年6月，Lala寫了一封信，帶同履歷，親身到京都的設計品牌SOU・SOU求職。這份「表白」的勇氣，她應該累積了九年。 30歲那年，她一個人去日本旅行，在車站見到一蘭拉麵的廣告，誤打誤撞來到京都。走出車站，見到貫穿京都的鴨川，河道兩旁，有人散步、有人歇息，抬頭是藍天，「整個環境跟大阪、或者東京很不一樣，那一刻我覺得很感動。」 旅程餘下的日子，她改為每日坐車到京都。兩年後，她辭去工作，到日本讀語言學校，選擇的地點都是京都。留學期間，考慮過留日發展，縱然最後回港，一直也有重回京都工作及生活的想法。 自嘲做法似「痴漢」：如果不來可能我會後悔 期限店的出現，促使她到京都求職，「（我）會覺得都已經去到這一步，可能我行多一步就有（在日工作的可能），那為甚麼我不去試呢？」 「我就想其實我喜歡的是什麼呢？我喜歡的是這個品牌，我喜歡的是做這個品牌的工作，如果可以在日本那裡做，我又喜歡日本，會不會更好呢？」 Lala後來在以社員身份開設的社交平台帳戶上，也曾分享這段經歷，雖然自嘲做法唐突、似「痴漢」，但重來一次，她說選擇都會一樣。 如果不來的話，可能我會後悔。因為2015年（讀完語文學校）我選擇回香港、沒在日本找工作，那時候已經後悔過一次，我不想再後悔第二次。 Lala + 6 獲公司鼓勵以社員身份在社交平台開帳戶推廣品牌