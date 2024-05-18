花1100萬遊義大利吃不飽、睡爛飯店 老闆團轟旅行社像詐騙集團

印象建設董事長王世賢痛批旅行社行為惡劣。（記者葉永騫攝） 2024/05/17 18:50 〔記者葉永騫／屏東報導〕高屏地區一群公司老闆，每人花46萬元組成一個1100萬元的高級旅行團，參加百威旅行社的「北義攬勝愛琴海雙島15天旅遊」，沒想到吃不飽、睡爛飯店，減行程、團員還差一點被丟包，團員受了一肚子氣。印象建設董事長王世賢痛批，旅行社像詐騙集團，說的和做的完全不同，讓團員們都相當生氣，呼籲國人出國一定要慎選旅行社。 王世賢指出，他們一團24人是12對夫妻，每個人費用46萬元，搭商務艙、太陽公主號郵輪，扣除這飛機及船的費用，旅行社主辦的陸上義大利行程只有5夜6天，費用每人約23萬元，平均每人1天的費用近4萬元，合約規定午餐50歐元、晚餐60歐元，平均每餐約台幣2000元，金額都很高，結果吃得差，也吃不飽，飯店內部髒又小，根本不是四、五星級飯店，花了大錢卻成了冤大頭，讓人相當生氣。 請繼續往下閱讀… 陳姓團員說，旅遊過程中，導遊無故不見，行程被取消、團員在雨中淋雨一個小時等車，還有差點被丟包，讓人愈想愈氣，甚致旅行社還把輪船公司給乘客的促銷金100美元扣下當餐費，十分惡劣。團員們說，爭的不是錢的問題，而是一口氣，不希望再有國人再被旅行社騙了。 百威旅行社：義大利食宿費用高 住的已是當地最好飯店 百威旅行社的幹部說明，義大利當地的食宿費用高，住的已是當地最好的飯店，餐廳也有支付帳單可以查詢，對於顧客不滿會再說明溝通，絕對沒有詐騙的行為。 這個房間宣稱是五星級飯店。（記者葉永騫翻攝） 團員被丟在雨中淋雨等車。（記者葉永騫翻攝） 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法