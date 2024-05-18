直擊廣東道的士拒載黑點「新景象」 司機熱情教路：This Station

的士業與網約白牌車鬥得火熱，立法會議員林筱魯團隊周五（17日）目擊尖沙咀廣東道的拒載黑點，短短半小時內約有10組乘客被拒載，令熱度再升溫。緊張的氛圍下，今日（18日）相同的地點產生了微妙變化，記者觀察之初仍有約三組乘客查詢後沒登車，但後來排頭位司機突「變臉」，更下車熱情待客，駕4人車的他以英文教一行五人遊客往正確位置登車：「Five people？Five people？Taxi？This station, OK？」 林筱魯周五直擊半小時內約10組乘客被拒載 網約車平台Uber自2014年登陸香港後，衝擊傳統的士業，兩者的鬥爭隨著近日的士司機「自發」放蛇，而踏入白熱化，而立法會議員林筱魯周五在Facebook表示，發現在尖沙咀海港城對開廣東道的路邊，短短半小時內，便約有10組乘客被的士拒載。他更批評該黑點一如既往毫無改進︰「永遠都有十架八架黑的，趕都趕唔走。」 ▼數分鐘內黑點的士清空全過程▼ 周六下午直擊10分鐘約有三組乘客查詢後沒有登上的士 或因林筱魯的直擊，或因Uber司機揚言的反擊行動舉報違規的士司機，記者今午兩時半到達尖沙咀廣東道相同位置，的士司機的警覺性高了，有人舉機向記者方向拍攝，遊客查詢後「呆企」鏡頭也減少。 最初，廣東道前尾段位置，只有三至四輛的士停泊，並沒有如「10架8架」般多，適逢周六，廣東道人來人往，在10分鐘內約有三組乘客走至的士旁查詢，他們部份操普通話，部份則疑似為東南亞旅客，但最終均沒有登上的士，未知是否被拒載。 有司機突向記者方向舉機拍攝 不足一分鐘有司機下車熱情招待旅客 其後排在第二位的司機，突然不知有何動機，向記者方向拍攝。不足一分鐘後，排在頭位的司機突然走出車廂，為旅客指明身後的方向，並大聲高呼：「Five people？Five people？Taxi？This station, OK？」駕4人車的他似以英文教一行五人的遊客往正確位置登上後方的五人的士。 此後，當再有旅客湊上前查詢，數輛的士不約而同，均在瞬間打開車門後，不足數分鐘內路邊變得「暢通無阻」，下午3時後再到的士抵達，也不再出現懷疑拒載情況，只要有乘客上前查詢，便立即接待及開車，運作順暢。 有的士司機表示，他所停泊的位置並非拒載黑點，並自稱為正常司機，不會拒載乘客。（楊凱力攝）