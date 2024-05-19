赖清德就任台湾总统后，在欧台湾人的身份困境会得到解决吗？

台湾新总统赖清德即将于5月20日正式宣誓就职。赖清德长期以来一直强调，台湾是一个“独立自主的政治实体”。然而，随着中国影响力的日益增加，包括瑞典和丹麦等多个欧洲国家却规定台湾人不能再将“台湾”列为其在地居留卡上的来源地，而必须标注为“中国一省”或直接标记为“中国”。这引起在欧台湾人的不满，但在中国的潜在威胁下，各国纠正这一错误的希望似乎渺茫。 谁在跟随中国的世界观？ 据调查，近年来有瑞典、丹麦、挪威、冰岛、罗马尼亚、匈牙利、爱尔兰、卢森堡、奥地利等多个欧洲国家在移民局或税务局的登记页取消了“台湾”的单独选项。在来自中国的强大压力下，台湾政府和侨民声音显得弱小，此事长期以来没有得到政界关注。 然而在上个月，瑞典议员马蒂亚斯·泰格内尔(Mathias Tegnér)就台湾人在瑞典税务局的遭遇质询财政大臣伊丽莎白·斯万特松(Elisabeth Svantesson)。泰格内尔认为，目前的名称及其更改是遵循了中华人民共和国向其他国家施加压力的模式，意味外部世界正逐步适应中国的世界观。他引述瑞典前外交大臣安·克里斯汀·林德(Ann Christin Linde)的意见，认为中华人民共和国与台湾之间的分歧必须“以符合台湾人民意愿的方式和平解决”。 在此后的议会辩论中，瑞典财政部指称更改名称的指导来自外交部。而外交大臣托比亚斯·比尔斯特伦 (Tobias Billström)则辩称，在实际操作中如何通过独立的机构来实施，这不是外交部的事。 台湾人身份标注问题引发争议 对此，瑞典国会议员尼玛·古拉姆·阿里·普尔(Nima Gholam Ali Pour)向美国之音分析：自由世界花费大量资源和努力阻止台湾成为中国的一个省；然而瑞典政府却选择将台湾称为中国的一个省，这非常奇怪，对台湾来说是一种极大的羞辱也损害了台湾的主权。 普尔对辩论中瑞典外交大臣明确表示他没有像税务局那样对台湾使用此类术语感到满意，并希望这将成为税务局开始纠正错误的一个信号。他强调，瑞典税务局绝不能支持北京的说法，那不是他们的使命。如果有人将瑞典称为俄罗斯的一个省，那同样是一种羞辱。对于没有人愿意为税务局将台湾列为中国的一个省的决定承担责任的原因，普尔向美国之音承诺：“我会找出答案。” 同样，今年年初以来，在丹麦的台湾人不能再将“台湾”列为其居留卡上的来源地，而必须选择“中国”。这引起丹麦议员卡斯滕·亨格(Karsten Hønge)的质问：“部长能否解释一下是什么导致了做法的变化？” 遭遇“被中国人”的脸书网友Tommy