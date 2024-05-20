全新契爾氏水楊酸抗痘系列！火熱新品【痘痘凝膠、液態痘痘貼】根源制痘不復發、全臉背痘都可消！

跟M編一樣對夏天既期待又擔心臉上狂出油、狂冒痘、毛孔在臉上張牙舞爪的請舉手！用過無數抗痘產品最後還是Kiehl’s契爾氏最好用，新品「1.2%水楊酸涼感痘痘凝膠」、「液態痘痘瑕疵貼」簡直為夏天出油肌量身打造，高速消痘再幫你養出不長痘健康肌，搭配亞馬遜白泥毛孔清潔神器，清空毛孔一淨到底，髒污不囤積所以毛孔更小、更亮白！M編最愛的抗痘縮毛孔組合大方分享，快到Kiehl’s契爾氏專櫃搶先體驗瞬效淨亮的秘密！ by 花漾543 穩膚縮毛孔效果太驚人！ 台灣的夏天彷彿蒸籠，天氣不只熱還超悶，臉上悶出蓄勢待發的痘痘粉刺，還不到下午就被臉上的出油量震懾了，毛孔更是跟你狂招手沒有在客氣！而且不只臉，連胸前、後背都因流汗瘋狂爆痘，好了又發一直循環，實在令人無言！網上的清痘達人都在推Kiehl’s契爾氏的水楊酸抗痘系列，新品「1.2%水楊酸涼感痘痘凝膠」，把消痘、縮毛孔、穩膚況不冒痘還有淡化痘疤一次完成，官方實測縮小毛孔滿意有效率高達97%、預防痘痘再生達到94%，而且一罐臉部身體都可以用CP值超高，重點是用後好評超多超狂，讓M編太好奇立即入手，沒想到親自感受到神奇的抗痘效果！ 不得不提痘痘凝膠的三大超強成分： • 1.2%水楊酸：可以深入毛孔代謝老廢角質，能從根源杜絕痘痘發生，也幫助緊緻毛孔 • 乳酸桿菌發酵物：對平衡肌膚很好的益菌，可以強化肌膚屏障使其維持在最健康狀態，讓痘痘不易復發。 • 2%菸鹼醯胺：能有效平衡肌膚油脂分泌，具有舒緩發炎、修護痘疤、預防痘痘粉刺及改善膚色不均功能。 使用「1.2%水楊酸涼感痘痘凝膠」就能做到預防消滅痘痘粉刺、改善痘疤與膚色不均等瑕疵，還自帶涼感在夏日使用更舒適，是M編用過最有感的抗痘保養，身邊多囤個幾條絕對必要。 一上市就瘋搶的痘痘粉刺急救神物！ 以往冒出痘痘就狂貼痘痘貼遮掩急救，但是越遮反而越明顯真的好NG。現在有了Kiehl’s契爾氏「 液態痘痘瑕疵貼 」才發現以前花了好多冤枉錢，可以做到外觀極薄、超隱形，消痘速度還超迅速 ， 1天消痘不是夢，號稱一罐消300顆痘的威力不是蓋的，在 美國藥妝店Sephora銷售No.1