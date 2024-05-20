【禁聞】中資加密幣礦場靠近美空軍基地 白宮下令關閉 【新唐人北京時間2024年05月20日訊】美國愈來愈關切中資購買當地房產所帶來的國安風險。近日，白宮向一家和中共有關聯的加密幣挖礦公司發出通牒，要求他們出售在懷俄明州空軍基地附近的產業。 美國總統拜登5月13日發布行政令，要求一家加密貨幣挖礦公司MineOne Partners Limited及其合作夥伴，在120天內出售其距離懷俄明州沃倫空軍基地（Francis E. Warren Air Force Base）不到1.6公里的房產，並在90天內拆除這塊地上的所有建築和設備。 MineOne Partners公司註冊在英屬維京群島，實際控制人是中國公民。 2022年6月，MineOne Partners在沒有通知美國外國投資委員會 (CFIUS)的情況下，買下這個房產用於建造加密貨幣挖礦場，並從2023年初開始運營。 沃倫空軍基地是美國部分洲際彈道飛彈庫的所在地。白宮在聲明中說，外資房地產靠近戰略飛彈基地和美國核三位一體的關鍵要素，構成國家安全風險。 台灣軍事專家李正修：「中共會把所有的私人公司，當成你必須效忠中國共產黨的籌碼或棋子。當然非常有可能會要求這家公司也順帶做一點監控，尤其因為它離美國的軍事基地不遠。這家公司可能被美國盯了很久，確實掌握了證據才會要求、才會下令關閉，然後要拆除地上所有的物品、房子等等。」 這個被用作礦場的物業，也緊鄰一個為五角大樓提供支持的微軟數據中心。 微軟提交給外國投資委員會的文件警告，這個地點可以讓北京開展全方位的情報收集行動。