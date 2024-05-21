与美国不同调 法国称支持国际刑事法院寻求逮捕以色列和哈马斯领导人

法国周一(5月20日)晚间表示支持国际刑事法院（ICC）的独立性。此前，该法院检察官要求对以色列总理与国防部长、以及三名哈马斯领导人发出逮捕令。不过，美国继白宫表态之后，国会参议院两大政党领袖也跟进谴责国际刑事法院寻求逮捕以色列领导人的行动。 法国外交部在一份声明中表示：“法国支持国际刑事法院及其独立性，并支持打击有罪不罚的所有情况”，该部“谴责哈马斯在10月7日袭击以色列期间实施的反犹太屠杀”，并“伴随酷刑和性暴力行为”，并已警告以色列“必须严格遵守国际人道主义法，特别是加沙地带的平民伤亡程度令人无法接受，以及人道主义准入不足”。 法国总统埃马妞埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）上个月受访时表示，他将努力在即将举行的巴黎夏季奥运会期间努力实现停火，这符合奥运会通过体育促进和平的长期目标，并称其所考虑的是中东、乌克兰和苏丹。马克龙并在本月中国国家主席习近平访问巴黎时，达成两国倡议奥运期间全球“停火休战”的共识。“奥林匹克休战”（Olympic Truce）是一项长期传统，即在奥运会期间暂停武装冲突。 国际刑事法院检察官卡里姆·汗（Karim Khan）周一表示有合理的理由相信这五人对涉嫌战争罪和反人类罪“负有刑事责任”，并称“国际法和武装冲突法适用于所有人。没有任何步兵、指挥官、文职领导人，没有任何人可以逍遥法外。” 他已向该法院申请对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）和国防部长约夫·加兰特（Yoav Gallant）发出逮捕令，其罪行包括加沙战争期间“故意杀人”、灭绝或谋杀、造成饥饿。他说以色列犯下了“反人类罪”，并指责其“对巴勒斯坦平民进行广泛和有系统的袭击”。 卡里姆·汗表示，巴勒斯坦激进组织哈马斯的领导人，包括哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔（Yahya Sinwar）、哈马斯武装分支指挥官穆罕默德·迪亚卜·易卜拉欣·马斯里（Mohammed Diab Ibrahim al-Masri）、以及在卡塔尔的哈马斯政治局负责人伊斯梅尔·哈尼亚（Ismail Haniyeh），都对10月7日袭击以色列期间的行为“负有刑事责任”，包括谋杀、劫持人质、强奸、其他性暴力行为和酷刑。 国际刑事法院预审法官小组将决定证据是否支持逮捕令。但法院没有执行这类逮捕令的方法，其对加沙战争的调查也遭到美国和以色列的反对。 以色列否认这些指控，称其为“历史耻辱”，而伊朗支持的哈马斯则表示“强烈谴责”此举。 以色列的主要盟友美国也拒绝了国际刑事法院检察官拟发逮捕令之举。美国总统乔·拜登（Joe Biden）谴责此举“令人愤慨”，并表示“以色列和哈马斯之间没有任何等同”。美国国务卿安东尼·布林肯（Antony