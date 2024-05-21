年銷數十萬顆美妝蛋的開架美妝用具銷售王J-LIN～都來自創意執行長Julia對美的堅持，打造全世界最強的粉撲、刷具美妝工具！

因愛而生，打造出世界上最棒雙眼皮貼！在PTT與Dcard上搜尋J-LIN，會出現許多討論串，不只是每個女生都必備的美妝蛋、粉撲，連雙眼皮貼到美甲都好評連連，J-LIN被網友們譽為「一用就回不去」、「最值得推薦」的美妝道具品牌，這次我們找到神隱在品牌幕後近10年的創辦人Julia，這位帥氣的美女主理人大方分享了J-LIN的源起，包括打造明星商品背後的辛苦與快樂，以及研發時的暖心故事和小秘辛。 by 花漾543- 2024/05/21 更新 Julia回憶，研發第一款商品的契機來自她的母親。「媽媽從小就是美人，是我心目中最漂亮的女性，她在十年前告訴我自己眼皮漸漸下垂，但是卻不敢去醫美動刀的苦惱，因此我才決定要開發出能取代醫美、能讓媽媽重拾年輕眼型的雙眼皮貼！」用在媽媽身上的東西當然不能馬虎，加上Julia擁有豐富的行銷背景，從學生時代就開始為生活商品通路工作，她開始投入了大量的心力時間再整合專業資源，於是乎一款「世上無可取代」的最強雙眼皮貼誕生了！ Julia表示，這款超人氣的雙眼皮貼之所以擁有強大的回購率，不僅是因為採用對皮膚最友善的醫療級用膠、親膚的3M材質，這十年間他們不斷研發更精緻、更多款能符合所有人眼型的產品，她說：「別看雙眼皮貼只是小小的一片，材質、角度、大小都是學問，當你仔細去觀察，J-LIN每種款式的立體切割方式都不一樣，功能各有不同，就為了讓各種眼型都能找到最契合的品項！」就這樣，完美主義的Julia與日本共同研發出迄今共16款雙眼皮貼，用不計成本的材料打造出不會拉扯肌膚、對眼皮最溫柔的產品，這也是J-LIN的雙眼皮如此受到歡迎、顧客黏著力極高的關鍵。 用科學家的精神研發出「最完美的美妝蛋」 從小就愛美、好奇心強，最喜歡逛文具店，是不折不扣的「工具控」，Juila說每次她發現新奇或漂亮的東西時，心中都會充滿幸福感，在多年前旅行期間，她注意到美妝店裡不斷重複出現的美妝單品就是美妝蛋，原本不知道其功能的她，剛好在之後一次韓國友人的婚禮上，得到一對可愛的美妝蛋作為賓客禮物，才開始了她的研發美妝蛋之路，並立志要開發「無人能打敗的美妝蛋」！凡事要求精準完美的Juila先買回當時市面上所有的美妝蛋，「每種我都買兩顆，一顆剪開、一顆保留，再和各大廠商們一起研究出無懈可擊的美妝蛋。」什麼是「優質美妝蛋」呢？Julia分析：「必須要吸粉力低、著粉力高，這樣才能用最少量的粉底液發揮最扎實的妝感。」此外，相較於許多品牌使用乳膠製作美妝蛋，J-LIN用的是低敏、來自美國杜邦與德國廠合作製作的產品，並具備抗菌的效果，給皮膚無負擔、安全的上妝體驗。 「低敏、抗菌、環保」是美妝道具的第一道把關防線 可以發現到J-LIN很強調低敏、抗菌和環保，刷具的刷毛「主要是用高細人造纖維低敏毛質Nylon，不僅有柔軟度和很好的彈性，高強度、不易斷裂，且比天然毛髮更容易清潔和保持乾燥、不易滋生細菌，並經過殺菌照燈處理降低肌膚過敏的機率，就連旅用刷柄也用具有天然抗菌特性的歐洲櫸木製造。」 「植物降敏系列美妝蛋」，則利用植物萃取成分替換製作美妝蛋時需使用到的化學物質，四款美妝蛋分別是「椰殼、茶籽、玫瑰、桂花」，以每個品項名稱當中的植物，作為交換化學成分的原料，利用天然植物萃取成分的特性，提升美妝蛋觸感，在利用液態底妝用品時能在輕輕拍打時產生高服貼效果，甚至可以被環境自然降解、友善地球。今年最新的「唇暈染刷」、「腮紅暈染刷」，其柔軟觸感的刷頭是由醫療級矽膠製成，它易於清潔，耐用不易變形，在清潔上，只要使用清水洗淨即可，既衛生又方便！ 美妝道具不僅升級了妝感，更會帶來使心情愉悅的儀式感 「一定要用美妝工具嗎？」Julia說：「使用專業的、正確的工具上妝，妝感勢必會比較精緻，但是更重要的是在妝前準備的過程、上妝時的感受，以及完妝後看到自己更美的妝感，不僅是一種儀式感，也是生活中的亮點。」在她的心目中，增添化妝時的愉悅樂趣，是美妝工具們最大的使命！ 不過她也貼心提醒使用美妝工具的注意事項，有些道具屬於耗材，需要定期的更換；以J-LIN具有抗菌效果的美妝蛋舉例，其抗菌效果大約為3個月，其後抗菌能力會逐漸遞減，最好能在3至6個月就更換一次，平時只要用一般肥皂就能簡單清潔，不需要另外購買清潔劑。她特別透露，其實好好保養刷具，是可以長期使用的，但是需要注意的是，許多品牌的刷具製程，使用了許多步驟殺菌的化學劑，對肌膚具有刺激性，在開始使用刷具前，務必先好好清潔刷具才能確保皮膚的安全！ 敬請期待J-LIN最新的美好發明！ 每次推出新商品都會造成業界關注的J-LIN，今年的新計畫是回應品牌初心「創造上妝的儀式感與愉悅感。」對研發商品很有自信、非常重視商品獨特性的Julia表示，今年的計畫是研發出讓化妝更享受的「五感香氛刷具」，化妝時自帶森林花園的療癒香氣…聽起來是不是有點浪漫，就讓我們一起期待J-LIN之後帶給我們的種種美好驚喜吧！ 免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。