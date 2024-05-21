国际刑事法院申请对以色列和哈马斯领导人发出逮捕令一事引发国际反应

国际刑事法院（ICC）首席检察官周一（5月20日）表示，他正在寻求对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）、国防部长约夫·加兰特（Yoav Gallant）以及加沙的三名哈马斯领导人发出逮捕令，罪名是与以色列-哈马斯战争有关的战争罪和危害人类罪。这一决定引发了一系列回应。 以色列总统艾萨克·赫尔佐格（Isaac Herzog）称这一声明“令人极为愤慨，表明国际司法体系在多大程度上面临崩溃的危险”。 以色列外交部长伊斯雷尔·卡茨（Israel Katz）表达了类似观点，称国际刑事法院申请对内塔尼亚胡和加兰特发出逮捕令是一个“令人愤慨的决定”。 美国总统乔·拜登（Joe Biden）谴责国际刑事法院检察官将哈马斯在以色列南部发动恐怖袭击并绑架平民与以色列在加沙的军事行动等同起来的决定。 拜登总统周一在一份声明中表示，国际刑事法院检察官申请对以色列领导人发出逮捕令是“令人愤慨的”。 拜登在一份声明中说：“让我明确一点：无论这位检察官可能暗示什么，以色列和哈马斯之间没有任何等同。” 美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）在另一份声明中也表达了类似观点，并称国际刑事法院将以色列与哈马斯相提并论是“可耻的”。 布林肯说：“哈马斯是一个残暴的恐怖组织，对犹太人进行了自纳粹大屠杀以来最严重的屠杀，并且仍然扣押着包括美国人在内的数十名无辜者。” 这位美国国务卿补充说，这一决定“可能会危及目前为达成停火协议所做的努力，该协议将解救人质并提供大量人道主义援助，而这正是美国继续不懈追求的目标。” 被美国、英国和其他国家认定为恐怖武装组织的伊斯兰主义组织哈马斯也谴责了国际刑事法院检察官对其三名主要成员申请发出逮捕令的决定。它指责国际刑事法院检察官卡里姆·汗（Karim Khan）试图“将受害者与侩子手相提并论”。 该组织在周一的一份声明中表示，它有权抵抗以色列的占领，包括“武装抵抗”。 人权观察（Human Rights