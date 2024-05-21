美专家解析赖清德时代的两岸关系、美台关系及台湾防卫

5月20日，民进党籍的台湾新总统赖清德（William Lai Ching-te) 和副总统萧美琴(Bi-khim Louise Hsiao)正式就任。这也意味着台湾正式进入赖清德时代。 长期以来，赖一直被北京视为“麻烦制造者”，因为他比谨慎的前总统蔡英文更具火药味，并曾经将自己形容为一名“务实的台独工作者”。在就职演说中，赖清德总对于台湾国际地位、台湾的民主进程、台湾经济，尤其是关于台北和北京微妙关系的表述，受到了各方的密切关注。 美国之音与五位专家梳理赖清德此次演讲所传达的重要信息，并探讨其未来执政的政策走向，包括两岸关系、美台关系以及台湾未来的防卫等。 两岸关系：赖清德要“维持现状”，分析:两岸关系应该不会恶化 在就职演说中，针对两岸关系，赖清德表示要秉承“四个坚持”，不卑不亢，维持现状。他还呼吁重启两岸对话。 “四个坚持”是台湾前总统蔡英文于2021年提出的：永远坚持自由民主的宪政体制；坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属；坚持主权不容侵犯并吞；坚持中华民国台湾的前途，必须遵循全体台湾人民的意志。中国认为这些主张将推动“两国论”。不过，与前总统蔡英文的用词不同，赖清德不称中国“对岸”，而直接称呼“中国”，有人认为，这样的说法比蔡英文强硬。 新泽西州拉玛珀学院（Ramapo College）政治学教授陈鼎（Dean Chen）对美国之音说，他认为根据就职演说的内容，两岸关系不会进一步恶化，原因是他演说中的内容与外界所期盼的内容相符。 “此前，赖清德对自己的定位是务实的台独工作者。当然，在大选后，他的措辞和态度都有所缓和，但是北京没有期盼听到那些自己想要听的东西，比如说‘一中原则’或是92共识，”陈鼎对美国之音说。 夏威夷大学(Hawaii University)中国研究中心教授郝忠明(Eric Harwit) 认为，赖执政期间与台湾与中国摩擦的风险可能与蔡英文执政时期差不多。“我认为民进党认识到维持现状可能是他们最好的选择。因此，我不认为赖清德会超越蔡英文八年任期内所做的事情，” 他告诉美国之音。