中國資本外流加劇 4月飆至2016年以來最高 【新唐人北京時間2024年05月21日訊】中國經濟持續低迷，資本外流加劇。4月，中國國內企業從銀行購入的外匯，創下2016年以來最大數額，顯示出人民幣在國內的經濟疲軟和美聯儲升息不確定的情況下，面臨阻力。 4月，中國國內企業從銀行購入的外匯創下2016年以來最大數額，同時出口商暫緩把美元兌換成人民幣，還有中國居民搶購外匯用於海外旅行。 分析認為，這些情況反映出人們對中國經濟未來沒有信息，對中共政府的措施也沒有信心。 美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田博士：「他們也看到中共還在繼續印錢，繼續印鈔票。甚至是讓銀行用購買債券的方式來印鈔票，這樣的話勢必造成人民幣進一步的貶值，所以對這些企業和個人來說，他們知道最好的保值的方式，就是把手頭上的錢換成外匯，或者對那些企業來說，如果它掙了外匯的話，他們就不把它換成人民幣，手裡握著這個外匯。」 4月，中國銀行業向客戶淨售出367億美元的外匯，創2016年12月以來最高水平。 恆生銀行（中國）有限公司首席經濟學家王丹（Dan Wang）說：「鑑於對中國經濟增長的疲軟預期和持續的資本外流，出口商更傾向於持有外匯而不是人民幣。」 彭博分析師傑拉德-迪皮波（Gerard DiPippo）上週在一份報告中寫道，中國外商直接投資流入量的下降，可能更多反映了美國相對較高的利率，非民企，包括在香港設有辦事處的中國企業，可能已將現金轉移到海外，以從更高的收益率中受益。 美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授 謝田博士：「一個是美國在提高這個提高的利率，然後另外一個也是因為中國市場失去吸引力，我們看到中國實際上經濟在跟西方歐美在逐步的脫鉤，逐步的對立，產業鏈的轉移，所以外資對中國沒有信心。再加上美聯儲又在提高利率，所以自然就導致這個資金從中國流向美國。」 新唐人電視台記者王嬿喬採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/05/21/a103883094.html