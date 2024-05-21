中共叛逃特工爆新料 揭異見人士加國神祕死亡內幕 【新唐人北京時間2024年05月21日訊】中共前特工埃里克（Eric）去年叛逃到澳大利亞，他於5月14日接受澳大利亞廣播公司新聞（ABC News）《四角》（Four Corner）節目採訪時，揭示出流亡加拿大的中共異見人士華涌在加國神祕死亡案件的新信息。 現年39歲的埃里克在採訪中表示，2008年至2023年初，他作為中共公安部政治安全保衛局（一局）的臥底特工，參與了多項任務。他說，這些任務的目的是監視、綁架世界各地的華人，並讓他們禁聲。 流亡加拿大的藝術家華涌，長期為中國弱勢群體發聲，也長期被中共針對，而埃里克對付的目標之一即是華涌。 華涌來自北京，長期批評中共。他於2021年春抵達多倫多申請難民，於2021年9月定居加拿大卑詩省。2022年11月25日晚，華涌外出劃皮划艇時失蹤，次日，警方搜救隊發現其遺體，認定他為溺水身亡。 華涌在拍攝了2017年北京大規模驅逐農民工並將視頻發布到網上後，他前往泰國曼谷尋求庇護。埃里克說，中共派他前往泰國對付華涌。「也許他已經被殺了。」他對ABC新聞說。 以反共身分接近華涌 在泰國的時候，埃里克在當地以一家酒店集團經理的身分作為掩護，先是假意要推翻中共，以此拉近與華涌的關係。兩人甚至討論在海外建立一個親民主團體。 埃里克的同伴將他塑造成網上反共形象，還製作了假的反共視頻。在一段視頻中，埃里克穿著迷彩服出現在泰國叢林中，並冒充成「V Brigade」武裝組織的發言人，他敦促中國公民做好武裝抵抗中共的準備。 華涌在他的Twitter（現在的X）和YouTube帳戶上轉發了該視頻。 2021年4月，華涌獲得加拿大臨時保護簽證，但他仍與埃里克保持密切聯繫。埃里克告訴ABC新聞，他隨後向其上級提供了一份關於華涌的詳細情報報告，其中包括華涌的電話號碼、地址、他去過的地方以及他見過的人等。 華涌最終搬到了卑詩省吉布森斯（Gibsons）居住，吉布森斯是卑詩省西南部的一個沿海社區，距離西溫哥華只有40分鐘的渡輪航程。 後來，華涌在抵達加拿大一年多、定居吉布森斯4個月後，被發現溺水身亡。加拿大當局斷定這是一起皮划艇事故。 「他可能被殺了」 埃里克則告訴ABC新聞說：「我的第一反應是他可能被殺了。事實上，我無法判斷他的死是意外，還是謀殺，因為我並未參與其中。我對此也知之甚少。我只能說，華先生一直是（中共）祕密警察的長期目標。」 加拿大騎警高級警長克里斯‧克拉克（Kris