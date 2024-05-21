【禁聞】專訪前特工：反共者和特務的雙面人生 【新唐人北京時間2024年05月21日訊】中共公安部政治保衛局特工埃里克去年向澳大利亞投誠，透露了自己的身份并揭秘神秘的政保局。最近他接受中國禁聞的電話專訪，透露了自己人生中幾次重大的身分轉變。 39歲的埃里克在2023年向澳大利亞投誠之前，已經擔任中共公安部一局特工15年。但15年前，他原本是中國社會民主黨的成員。 前政治保衛局特工埃里克：「我最開始我是參加中國社會民主黨，然後後來就暴露了，暴露了以後，08年的奧運會的那個時候，他們就來人，然後就把我帶走，然後就去審訊。因為首先一點，可能他也看到我這個人，就是還是似乎態度比較務實那種。二、一個的話，當時我是中國社會民主黨在重慶的黨部主任，他們覺得這個頭銜可能就方便於維持跟社民黨聯繫，然後去收集一些信息，方便滲透的意思就是。所以說的話，他們可能從這兩方面考慮的話，就決定對我施壓，然後強迫我為他們工作。」 從那一刻起，埃里克被迫開始了雙重生活。15年來，埃里克的工作從國內到國外，接受秘密警察上司的指示，以「反共者」的身分滲透到異議人士的圈子裡，蒐集情報。但他透露，自己其實另有目的。 埃里克：「某種程度上來說『反共者』實際上就是一個真實的身份，為什麼？因為我當時被抓的時候，我就是因為反共被抓的，雖然說被迫為他們工作，但是這個意識形態是不可能輕易就改變的，這個底色還是反共的。雖然我剛開始被迫工作，但是後面就調整自己的思維，就是說你如果說將來想真的要對付共產黨的話，那你首先打交道的就是秘密警察，那你一定要熟悉秘密警察這個運作。而且以這個工作為藉口的話，才能夠正大光明地，沒有多少危險地去接觸其他的一些反共的一些人，結識更多的同道，其實這個才是我真實的目的。」 2018年埃里克被派往泰國，結交流亡藝術家華涌。華涌長期批評中共，當時流亡到泰國。埃里克以白馬（White Horse）酒店集團業務規劃經理的身分結識華涌，為了取得華涌的信任，他和上級建議，組建了一支假冒反共民兵組織「V字旅」。 在一段視頻中，埃里克裝扮成民兵領袖，敦促中國公民做好武裝反抗中共政權的準備。另一段視頻中，他使用了手槍。這贏得了華涌的信任，不過最終也導致了埃里克出逃澳洲。 埃里克：「這個東西因為畢竟涉及到一個武裝反共，就非常的敏感，最後就玩脫了。重慶那邊就過來通知我就說，當時我做第一個視頻之後，第二個月就有專案組成就來追查這個組織者的身份。後面就說查到了，把我身份已經查到了，北京那邊就非常的生氣，然後就準備要抓捕，就可能要在全國通緝，然後可能重慶那邊得到通知了，然後就去解釋，解釋說我是他們的人，然後來說這個抓捕被撤銷了。但是後面出現了一系列的一些狀況，不是很正常，我就感覺到情況有點不對，後來才做了一系列準備以後，然後就離開了中國。」 華涌在2021年獲得了加拿大的臨時保護簽證，去那裡生活。但約一年半後，華涌在深夜獨自划橡皮艇出海，一夜未歸，第二天被人發現身亡。埃里克表示自己沒有參與，無法判斷華涌的死是不是意外，但華涌一直都是秘密警察的目標。 2023年，埃里克逃亡到澳大利亞。根據澳大利亞廣播公司《四角方圓》節目透露，埃里克向該媒體和澳大利亞情報機構提供了數百份文件，以證明他的爆料的真實性。 埃里克：「秘密世界的有些勾當，它本身是應該公開的。公眾要了解這個秘密世界的一些陰暗的這些面，才能夠更好地去監督自己的政府也好，還是對這些專制國家、極權國家有更高的警惕也好，這都是一個對人類文明更有意義的事情。」 埃里克向澳大利亞投誠後，拋棄了15年的特工身分。他表示反共是很正常的，如果人們了解到德國納粹的歷史，以及蘇聯共產黨，中國共產黨在歷史政治運動中殺了很多人，很容易就能看清這些極權政黨的本質。 編輯/尚燕 採訪/常春 後製/陳建銘 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/05/20/a103882954.html