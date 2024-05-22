双橡园庆祝新总统就职 台驻美代表：北京须认知台湾总统是民选的领袖

新政府上台之际，台湾在美国的最高级别外交官员表示，赖清德总统已表明希望能和对岸相处，希望北京当局能够认知到，台湾定期举行民主选举并更换领导层，北京“要对谈的人是由人民选出来的这些领导人”。与此同时，这位官员还强调了接下来将延续推动美台之间的各项合作与交流。 台湾总统赖清德和副总统萧美琴星期一（5月20日）正式宣誓就职，驻美国台北经济文化代表处（TECRO）星期二在华盛顿双橡园举行台湾总统就职典礼的庆祝酒会。台湾驻美代表余大㵢在演说中重申了台湾将持续扮演致力于维护区域和平与稳定的角色。 “我们将为地区的和平与稳定做出贡献，”余大㵢说，“我们将提供善意并为和平而努力，但我们不会屈服于咄咄逼人的行动或威胁，我们会努力维护利益。” “我们将与美国和我们的朋友合作，持续加强我们心中非常珍视的这些宝贵的、理念相近的价值观。台湾之所以能成为今天的样子—一个繁荣的经济和坚实的民主，都是因为我们追求民主、自由和尊重人权的价值。” 美国在台协会执行理事蓝莺（Ingrid Larson）出席了酒会向台湾新上任的正副总统赖清德和萧美琴祝贺，并赞扬了台湾透过自由和公平的选举再次展现坚实和有韧性的民主体制。 “美国人民和台湾人民之间的伙伴关系根植于民主价值，并在贸易、经济、文化和民间关系的发展上继续扩大和深化，”蓝莺说。 她接着表示，“我们期待与赖总统及其政府一同维护海峡两岸的和平与稳定，并与赖总统以及台湾政治光谱上的各位领导人一起推进我们的共同利益和价值观。我们将继续深化互利关系和坚若磐石的友谊。” 麦考尔：期盼台湾未来不再受其后院的巨龙威胁 星期二晚间的酒会约有150多位访宾出席，包括大约10位来自不同国家使馆的大使和代表。在美国国会方面，众议院外交事务委员会主席迈克尔·麦考尔众议员（Michael McCaul）等15位来自民主、共和两党议员也前来参加，表示对台湾的大力支持。 麦考尔在致词时再次提到了他将在5月底率团访问台湾。 “我想说，台湾是我们最亲爱的朋友、伙伴和盟友，”麦考尔说，“我很高兴能与你们的同事们一起庆祝这次选举的结果，并回到那漂亮的岛屿。” “我希望那岛屿有一天不会受到在他们后院的巨龙的威胁，而继续是一个热爱和平的岛屿，在制造半导体和其它东西方面非常出色，一个和平的经济体以及与美国同在的未来。” 麦考尔说，美台关系目前处于他所见以来最为牢固的时刻，但他同时看到中国在台湾周边部署的军事设施而感到忧心忡忡，他认为中国正试图改变两岸现状。 “和平是我们的目标，但我们必须如同里根总统所说的那样展示力量，对抗侵略者，维护区域和平，”麦考尔说。 来自德克萨斯州的共和党联邦众议员麦考尔接着讲到麦克阿瑟将军（General Douglas McArthur）曾说过“台湾在共产党手中将变成一艘不沉的航空母舰和潜艇基地，地理位置优越，可以实现进攻战略”。 “我认为道格拉斯·麦克阿瑟多年前在第二次世界大战中所说的那些话非常具有预言性，”麦考尔说。