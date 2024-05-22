兩碗冰粉150元 江蘇現「冰粉刺客」輿論炸鍋（視頻） 【新唐人北京時間2024年05月22日訊】近日，江蘇周莊古鎮出現「冰粉刺客」，有網友在周莊旅遊，買兩碗冰粉，花了150元人民幣，引發輿論炸鍋。 「天價冰粉，兩份150。」5月16日，網友「趙語馨」在社交媒體發布視頻稱，她和朋友在蘇州周莊古鎮景區旅遊，遭遇「冰粉刺客」。 視頻中顯示，兩名女子手上端著兩個黑色的塑料碗，裡面裝著冰粉、西瓜、哈密瓜等食材。 「趙語馨」告訴網友，商家給了盒子，自助搭配，稱重一共179元，講完價付款150元。 「標了價格，19.9元多少克，只是瞟了一眼沒有反應過來，一上秤就是179元，覺得有點坑」，她表示，「人生第一次吃這麼貴的冰粉。」 「趙語馨」提醒網友：「大家出來旅遊一定要提前問好價格，（視頻）發出來給大家避雷。」 女子在周莊遭遇「冰粉刺客」事件，引發輿論炸鍋：「明搶啊，我這邊才10塊錢。」 「買之前不問價格嗎！我走到哪最先問價。不怕別人笑。特別是不熟悉的地方，怕被宰。我們這裡（冰粉）5塊一碗，去市裡10塊，去武漢20元，我都嫌貴啊。」 「這種完全可以投訴啊，真的是這些看著成本不超10塊錢。」 視頻發酵後，趙女士對媒體表示，景區售賣食物價格稍微高一點她能理解，冰粉頂多賣2、30元一碗，但150元也高得太離譜了。 5月21日，周莊景區的一名工作人員對這起事件回應稱，已經將情況反饋給相關部門。 22日，昆山市場監督管理局發布通告稱，售賣冰粉的商家是明碼標價，計量器具符合要求。言外之意，該商家沒有欺詐遊客的行為。 但網友對官方的說法並不買帳，紛紛抱怨景區商家收費太高：「周莊的東西是真的貴，在那吃飯3個菜，兩素一葷230（元）。」 「周莊聽裝可樂都賣八塊錢，還要100塊錢門票。」 「住周莊的人表示，從來不吃裡面的菜和小吃，都是忽悠來旅行的人。我們只吃古鎮外面的小菜館和奧灶面。」 「出去玩看見稱重啥的一定要注意不管買什麼，像水果撈，童年零食回憶店，花茶，雪花酥啥的，稱起來真是坑死人了。」 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧） 本文網址: