高雄國際旅展5/24起跑 旅行公會龍頭籲賴清德解除「禁團令」

南台灣最受矚目的2024高雄市旅行公會國際旅展將於5月24至27日在高雄展覽館熱鬧登場，匯集海內外駐華機構、公私部門、航空公司、旅宿業、觀光業者近500個攤位，參展業者無不端出「牛肉」聯合降價推出獨家熱賣優質又優惠的行程，瞄準暑假旅遊旺季商機，以最殺優惠，讓民眾出遊搶便宜、拿好康。高雄旅行公會理事長蔡宗佑今(22)日率公會理監事36位幹部到展場焚香祈福，希望四天的展期圓滿順利成功，參展廠商業績持續長紅，並宣告旅展起跑。 總統賴清德於520就職時表示，兩岸可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。蔡宗佑順勢向政府喊話呼籲6月1日能解除「禁團令」，恢復國人組團赴陸旅遊，還給觀光旅遊業一個正常營運環境。 蔡宗佑表示，以往來台觀光的外國旅客中陸客就占四成多，其中來高雄等南部的陸客會有一、兩萬人次，對南部旅宿業、夜市、商圈幫助頗大，但如今陸客不來後，包括東南亞等外國觀光客通常僅來台四、五天，大多集中在北部玩，很少下來南部，東部也是幾乎沒有，對南部觀光業衝擊不小。 他希望，大陸已開放福建省旅客來台觀光釋出善意，我們也能基於互惠原則，一步步開放赴陸旅遊，更要順勢於六月一日解除「禁團令」，藉由兩岸彼此釋出互惠善意，共創觀光雙贏，還給觀光旅遊業一個正常的營運環境。他強調，市長陳其邁大力引進國際演唱會到高雄舉辦，並營造良好友善的觀光大環境，不僅吸引不少外地旅客來高雄觀光，也帶進不少國際觀光客，幫補了陸客這塊缺口，對高雄旅宿、觀光等業者是一大助益。 蔡宗佑指出，今年旅展將提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，搶攻暑假商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店推出誘人超低折扣的住宿券及餐券等你來「搶市」，現場各家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，有澎湖、金門、馬祖等離島行程，讓您買到優惠、逛得開心，呼籲大家緊來搶便宜、搶好康。 行程，讓您買到優惠、逛得開心，呼籲大家緊來搶便宜、搶好康。 公會旅展執行長林明龍表示，旅展吸引來自日本、大陸海旅會、菲律賓、泰國、馬來西亞、帛琉等國旅單位及當地公私部門來台設攤搶客。各縣市觀光局、旅行社、星級飯店及各觀光產業祭出優惠行程套裝活動，現場還設有伴手禮區，提醒 民眾採購好去處，另凡購票入場及消費滿額就有機會抽中價值5萬7千元的gogoro JEGO電動機車、國內外機票、行李箱、星級飯店住宿券、餐券等好禮。 為打造這場難得的旅遊盛會，現場也匯集各國觀光局和台灣各地最新的吃喝玩樂資訊，各參展單位傾盡全力拚觀光，觀光業者推出眾多好康，包括飯店住宿券、人氣餐券超低折扣， 各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球，歡迎大家一起進展場為觀光人加油打氣，以 實際的行動力挺觀光。 此外，台鋼Wing Stars啦啦隊5月25日(週六)上午10點將應援高雄國際旅展舉辦的「高分貝現聲搶住宿券」大聲公比賽，此外，粉絲將當天於大會服務台前排隊（AM10:00開始發放號碼牌30張），就有機會與Wing Stars一起合照。 今年好康活動方面，凡購票入場或消費滿額抽gogoro JEGO電動機車、國內、外機票、星級住宿券；旅展期間，凡當日消費累計滿6000元(含)憑發票可兌換摸彩券一張，以此類推。另有旅展超值限量福袋新台幣999元/份，限量100份，讓民眾小金額換得大驚喜，有機會搶到高雄至花蓮機票、飯店住宿券遊樂區門票、精美小物等好禮。旅行公會表示，這項福袋於旅展大會服務台販售，售完為止。 中華電信配合東南旅遊跨界合作 推出南極登陸夢幻之旅，進行元宇宙直播銷售，並推出龐洛郵輪星輝號－絕美南極登陸特別企劃專屬優惠價，希望能讓消費者有嶄新的購物體驗。」這趟特別的南極探險之旅定於2024年11月13日出發，讓消費者近距離體驗南極大陸的壯麗景色和野生動物的生態奇觀。民眾還可在元宇宙大廳裡獲得「2024高雄旅展免費入場券」、「XR360體感機免費體驗預約券」，以及現場每日限量「超商商品卡兌換券」。 2024國際旅展旅展廠商優惠