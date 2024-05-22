夜之主宰K.C WIN-WIN重磅推出「滴薑黃EX」為整日活力續航再攜手全新級「熬夜霜2.0」，以內外支援讓每個時刻皆能耀眼奪目！

2016年甫推出「熬夜霜」即爆紅的K.C WIN-WIN，不僅席捲保養圈，專注於時尚美妝保養不斷創新的品牌理念更是研發出許多機能型保健品，不斷在網路社群掀起狂潮！而處於生活忙碌的現代，無論是學習考試的學生或是工作應酬不間斷的人們，時間不夠用的熬夜與疲勞都會影響整個人的狀態，K.C WIN-WIN期望以美麗將最好的自己定格，活出美好的生活態度，5/19於台中林酒店舉辦新品發佈會，重磅推出能為活力快充的「滴薑黃EX」及全新2.0升級的「熬夜霜」，透過內調理、外保養的全方位支援，儘管生活再繁忙、壓力再大，時時刻刻維持於最佳狀態。 by 花漾543- 2024/05/22 更新 5/19於台中林酒店舉辦新品發佈會，盛況空前。 12HR超長效、17倍吸收率 韓國專利頂規「滴薑黃EX방울강황」讓活力快充翻倍！ 自古為日本皇室御用供品的「薑黃」不僅是養生保健聖品，更是瘋迷全球的超級食物！K.C WIN-WIN為了萃取足夠濃度的薑黃素及有效提升吸收率，結合韓國專利獨家濃縮技術，以專利製程及微分子技術打造出極細化、水溶性佳、吸收率好的高濃度高營養「滴薑黃EX」！採用印度薑黃，再添加法國朝鮮薊，純淨無添加的精純成分！ 「K.C WIN-WIN 滴薑黃EX 방울강황」 4顆/片，16顆/盒 NT.1500 相較於一般市面薑黃素產品，頂規高精純的「滴薑黃EX」除了優異的17倍吸收率及12小時保留率外，穩定性高且無特殊氣味，不同其他薑黃產品氣味強烈刺激難以入口，隨時隨餐都能補充！熬夜後可將「滴薑黃EX」滴入飲品直接飲用，餐前也能直接滴入料理中，而應酬後補充也能滴入湯中享用頂級御品湯頭。而「滴薑黃EX」除了素食者可飲用，特別推薦給銀髮族日常保健或是經常熬夜應酬、正進行健身飲控、學習考試中的族群，「滴薑黃EX」實現K.C WIN-WIN的品牌宗旨活出美好生活態度，擁有完美生活品質。