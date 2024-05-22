马克龙突访陷入骚乱的新喀里多尼亚 外国公民纷纷撤离

法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）于星期二（5月21日）晚些时候搭机前往位于太平洋的法属新喀里多尼亚，试图解决那里的一场政治危机。过去一周以来，这个法国海外领地发生暴力骚乱，造成6人死亡。 这是40年来最严重的暴力事件，商店被洗劫、汽车遭焚烧、路障阻碍了药品和食品的运输。澳大利亚和新西兰派遣航班，撤离受困岛上的公民。 这波抗议活动源于以原住民卡纳克人为主的、支持独立的人们不满法国计划实施的投票制度变革。新法案放宽投票资格，允许居住10年以上的法国公民参与当地省级选举投票，人们担心这会使原住民边缘化。 马克龙将于星期四（5月23日）会见民选官员和地方代表，进行为期一天的会谈，重点是政治对话和岛屿重建。 法国总理加布里埃尔·阿塔尔（Gabriel Attal）说，马克龙将与新喀里多尼亚的各方力量进行讨论，目标是准备重建工作，也是为了恢复对话。 艰难的对话 初步反应表明，对话将非易事，因支持独立的领导人将骚乱归咎于马克龙不顾当地反对推动选制改革。 “纵火者现在来灭火了！”新喀里多尼亚的左派政党联盟卡纳克社会主义民族解放阵线（FLNKS）成员吉米·纳乌纳（Jimmy Naouna）在社媒平台X上以此回应马克龙访问消息。 新喀里多尼亚和法国在1998年签署努美阿协议（Noumea Accord），让当地近30万人口享有更多自主政治权力。当地也曾依协议举行3次独立公投，结果都是不独立，不过独派依旧保有势力。 法国国会上周二通过选制改革法案后引发了骚乱。法案反对派和其他太平洋岛屿的领导人认为，马克龙应该撤案或搁置该案的推进。 瓦努阿图外交部长马泰·塞里玛雅（Matai Seremaiah）敦促法国“做正确的事情”，解决悬而未决的去殖民化问题，并与卡纳克领导人认真接触。 澳大利亚、新西兰撤侨 澳大利亚和新西兰星期二派遣三架飞机撤离其公民。澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，有108名澳大利亚人和其他游客乘坐两架政府专机抵达布里斯班。 新西兰也在星期二派遣一架军机，将50名乘客载回奥克兰。