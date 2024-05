新加坡航空事故一死多傷 專家:晴空亂流最危險 【新唐人北京時間2024年05月22日訊】週二(5月21日),新加坡航空倫敦飛往新加坡的SQ321航班在緬甸安達曼海接近泰國的高空遇到亂流,巨大顛簸導致一名乘客死亡、數十人受傷。事故仍在調查中。 據飛行跟蹤網站FlightAware稱,這架飛機在5分鐘內突然從3.7萬英尺墜落至3.1萬英尺。飛行員宣布出現醫療緊急情況,並改道飛往泰國首都曼谷,並於當地時間下午3點45分降落在曼谷。機上約有211名乘客和18名機組人員。 曼谷素萬那普機場總經理Kittipong Kittikachorn在21日的新聞發布會上表示,可能由於心臟驟停,一名有健康問題的73歲乘客死亡,另外,至少有7人受重傷。 A Singapore Airlines Boeing 777 flight hit severe turbulence over the Indian Ocean and