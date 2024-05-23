马克龙誓言警察增援继续留驻，维持新喀里多尼亚秩序

法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）周四(5月23日)抵达法属新喀里多尼亚，他表示将根据需要让增援的警察继续留在这个太平洋岛屿，并誓言在分离主义骚乱造成六人死亡、数百人受伤后“尽快”恢复平静。 马克龙抵达新喀里多尼亚首府努美阿，并会见政界和商界领袖。他这趟事关重大的任务试图结束一周多来席卷这个热门度假胜地的抢劫、纵火和致命暴力冲突，并誓言“只要有必要”，安全部队就会继续驻守。 法国领导人在通图塔(Tontouta)国际机场下飞机后表示，他的目标是“尽快恢复和平、平静和安全”。马克龙说：“这是绝对的优先事项。” 法国当局已派遣约3,000名士兵、警察和其他安全增援部队来平息动乱，动乱导致岛上多处都有烧焦的汽车以及被烧毁的学校、店面和公司建筑物。官员称，自5月13日骚乱开始以来，警方已拘留269人。 马克龙在与岛上政治和商界领袖会面时表示：“在未来几小时和几天内，必要时将安排大规模的新行动，而整个共和政体的秩序将会重建，因为别无选择。” 马克龙表示，由于该岛处于紧急状态，总计3,000名额外的安保人员将继续驻守，若需要的话，即使在巴黎奥运会期间也是如此，“我个人认为不应延长紧急状态”，但唯有在抗议人士拆除路障时，才会解除紧急状态。 法国派驻新喀里多尼亚的共和国高级专员路易·勒弗朗（Louis Le Franc）表示，前一晚间情况平静。他告诉法新社：“虽然没有造成额外损失，但很多东西都被毁了。” 法国上周宣布新喀里多尼亚进入紧急状态，对卡纳克武装分子进行在家软禁，实行夜间宵禁，并禁止使用TikTok、集会、出售酒精饮料和携带武器。 卡纳克路障 抗议人士担心，远在16,000多公里(10,000英里)之外的法国大陆立法者已通过的选举改革将削弱当地原住民卡纳克人的选票力量，并会让未来独立公投的通过变得更加困难。 这波40年来最致命的骚乱源于法国计划赋予数千名非原住民投票权，卡纳克人认为此举将削弱他们自己选票的影响力。以卡纳克人为主、支持独立的当地民众不满法国计划实施的选举改革将放宽投票资格，允许居住10年以上的法国公民参与当地省级选举投票，认为这会使当地原住民边缘化。卡纳克人占该岛27万人口的40%。 不过，由于这是一项宪法改革，需要法国国会两院开会通过批准，而马克龙尚未宣布具体日期。 法新社记者称，马克龙抵达访问当天，卡纳克人仍在加强路障防守，挥舞支持独立的旗帜，并举着反对选举改革的抗议横幅。 马克龙预计将在新喀里多尼亚停留约12个小时。他上次访问新喀里多尼亚是在2023年7月，但那次旅行遭到卡纳克代表的抵制。 支持独立的卡纳克社会主义民族解放阵线(FLNKS，卡纳克民阵)阵营表示，将加强路障设置，并设立“欢迎委员会”迎接总统。加强路障设置也获得了组织抗议活动的CCAT支持。CCAT 表示，周四全天将封锁通往该岛北部的主要路线。 马克龙在宣布成立应对局势的特别工作小组计划时表示，如果各方呼吁结束封锁，为期12天的危机措施将不会延长。