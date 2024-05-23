被控为香港情报机构从事间谍活动的英男子出庭前死亡，在英港人：不寻常

英国警方正在调查一名前皇家海军陆战队员的非正常死亡，他被控协助香港情报机构从事间谍活动。部分流亡英国的香港人士表示，这些不寻常的发展令在英港人感到担忧。 马修·特里克特（Matthew Trickett）的尸体于上周日（5月19日）晚在伦敦以西的伯克郡梅登黑德的一个公园里被发现，几天前他刚刚获得保释。 美国之音记者星期三（5月22日）走访了事发现场，自星期二晚以来，警方已经在此设置了警戒线，并在一旁的儿童游乐场旁边搭起了法医帐篷。几名警察被派驻在帐篷和公园其他路径旁，并有调查案件的警察向周围住户询问信息。 “无法解释的死亡” 警方称，5月19日下午5:15左右，警员接到一名市民的报告后前往梅登黑德的格伦费尔公园（Grenfell Park），警员到达现场后发现了特里克斯的尸体。 “目前正在对这起死因不明事件进行调查，”警方在声明中表示。 上个星期一，特里克特及其共同被告卫志良（Chi Leung Wai）和袁松彪（Chung Biu Yuen）被指控代表香港政府对在英国居住的香港亲民主活动人士进行监视。这是首次有人被指控在英国本土为香港情报机构从事间谍活动。 36岁的特里克特今年二月受聘于英国移民执法局，之前曾在英国边境管控部门工作。 卫志良曾在英国边境管控部门工作，现经营一家私人安保公司，而袁松彪是一名已经退休的香港警察，目前在伦敦担任贸易官员。 据《泰晤士报》报道，在法庭诉讼中，特里克特曾试图在拘留期间自杀。根据《每日邮报》，检控律师卡希夫·马利克（Kashif Malik）此前在威斯敏斯特地方法院表示：“在周六早上，他试图伤害自己，企图自杀。拘留中心的队员进行了干预，现在他处于24小时的监控之下。 “在两次独立的情况下，他告诉拘留中心的警长，一旦被释放，他会自杀，因为他已经没有什么好活下去的了。这是否现实，我们不知道，但是……在监狱里已经尝试过自残的情况下，出于自身安全的考虑，他应该被羁押。” 爱德华是当地一位住在公园附近的居民，他告诉美国之音，特里克特被发现死亡的周日的天气很好，所以很多家庭带着孩子来这里玩耍。他觉得奇怪的是，马修·特里克特是如何在下午五点的时候在一个儿童游乐场旁边死去的，因为草坪上会有很多人。爱德华不想要透露出自己的姓，因为担心遭到可能来自中国的报复。 美国之音采访了游乐场旁的咖啡店老板，他们是案件的目击者。他们告诉记者，他们目前不被允许谈论案件，但证实来这个公园的主要是附近的家庭和孩童。