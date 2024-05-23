蔡奇地盤曝官場淫亂 福建文旅廳廳長傳被捉姦 【新唐人北京時間2024年05月24日訊】日前，中共福建省文化和旅遊廳（文旅廳）黨組書記、廳長林向東的簡歷突然從官網撤下，官方稱不知道其去向。隨後網絡瘋傳他被現場捉姦的醜聞，引發熱議。福建官場是中共中辦主任蔡奇的地盤，掌控著福建幫。 5月22日起，外界注意到福建省文化和旅遊廳黨組書記、廳長林向東的簡歷在官網上被撤下。目前該廳官網領導欄顯示，排名最前的是擔任黨組副書記、副廳長的林守欽，依次是副廳長蘇慶賜、傅柒生、肖長培，黨組成員、駐廳紀檢監察組組長聶庚，二級巡視員張立峰。 對於林向東的動向，23日下午，福建省文旅廳辦公室工作人員對《濟南時報》旗下媒體「新黃河」回應說，「他已經不在我們單位了。」 至於林向東離開的原因以及他本人去向等問題，該工作人員稱，具體情況不了解，也不知道他的去向。 林向東最後一次公開露面時間是5月14日。當日林向東到福建泉州市調研。 對於林向東的名字從官網被撤下的消息，大陸社交媒體紛紛追問：「啥原因？發生什麼事情了？」 有人說，「文旅廳工作人員稱廳長去向不明，那大概率是出問題了。」「十有八九出事了，據說與生活作風有關。」「估計是攤上事兒了……坐等官宣。」 「最近動盪太大，不要問太多。」「這個撤下和三坊七巷是一回事嗎？真的是現實版山水莊園。」 網民「大閩新華」說，「廳長失蹤，沒有向單位請假，也沒有辦理任何手續，單位只好先撤下籤到牌，記者詢問廳長去向，廳辦公室稱不知道廳長去向，但又說廳長已經不是本廳人員，迷霧重重，據說因周杰倫演唱會送出幾張門票，給自己惹了大麻煩，真否？靜待結果！」 隨後有不少人爆料，「原因就是通姦！不是通姦就是強姦！全福建人都知道。」「嫖娼被抓。」「哈哈，被人家老公抓了個正著。」「這老公也挺厲害的，那麼多的地點，這也能抓到現行？」 「三坊七巷那個？」「下半身管不住，還管文旅廳。」「林向東被停職了。」 有網傳消息說，「上週末，周杰倫來福州開演唱會，林廳長搞了幾張票給這個女演員，女演員老公帶孩子去看。老公又覺得老婆不對勁，為什麼老婆不去？便假裝帶孩子去看演出。尾隨老婆到金源大酒店。發現老婆去了一個房間。隨後上樓敲門，門開後，老婆和一個男人在房間，便對這個男人（林廳長）大打出手。報110 ，說有人強姦他老婆。溫泉派出所民警幾分鐘就到，把林廳長帶到派出所，一問是個廳長，小民警不敢處理，上報市公安局，市局也不敢處理，上報省公安廳。公安廳即報省委周書記（周祖翼）……」 目前，中共官方尚未宣布林向東的去向。對於上述傳聞的真實性，目前尚無法證實，也沒有看到中共官方的相關報導。 獨立時評人蔡慎坤5月24日在海外X平台發文表示，福州近期醜聞頻傳，自三坊七巷鬧得沸沸揚揚之後，又傳出福建省文旅廳廳長林向東更勁爆的消息。目前消息沒有得到公開媒體確認，但媒體發現林向東的簡歷已被官網撤下。 文章說，林向東去年2月才從福建省政府發展研究中心主任的位置上被任命為文旅廳廳長，任期剛好一年。說明坊間傳聞不是空穴來風。（相關鏈接） 近期，福州三坊七巷私人會所事件在網絡熱傳，這裡被指是高檔豪華的會所，成為權貴的會所區，也被稱為「酒肉巷」。據說三坊七巷會所有紅樓8個。 坊間傳言說，福建各廳級單位都在古建築群三坊七巷中設立了會所。有網傳消息指，據說許多福建省正副省級、正副廳官員涉三坊七巷會所紅樓的醜聞。據說涉及到的中高層官員多達120多人，商界還涉及到華為的人員。