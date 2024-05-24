美国和盟友发表联合声明，呼吁让台湾出席世卫大会

美国和英国、加拿大、澳大利亚、德国、日本、捷克、立陶宛等七个盟友于周五(5月24日)发表联合声明，呼吁允许台湾参加世界卫生组织(WHO)即将于本月27日举行的年度世界卫生大会（WHA）。 第77届世界卫生大会将于5月27日至6月1日在瑞士日内瓦举行，台湾在中国反对下已经多年被世卫大会拒于门外。由于遭到中国反对，台湾被排除在大多数国际组织之外。中华人民共和国不曾统治和管辖过台湾，但宣称这个民主自治的岛屿是其领土的一部分。 美国在台协会(AIT)为首的八个实质上驻台北大使馆发表的联合声明指出:“今年第77届世界卫生大会即将在日内瓦召开，但台湾仍在很大程度上被排除于全球国际卫生体系之外。” 该声明说:“邀请台湾作为观察员最能体现世卫组织致力于以包容精神、‘人人享有健康’(Health for All)的方式开展国际卫生合作的承诺。” 声明提到，台湾是全球卫生社群里的一个有很强能力、积极参与、且负责任的成员，也在2009年至2016年期间曾受邀以观察员的身分参加世界卫生大会，“台湾有优异的公卫专业、民主治理的经验及先进的科技，其出众的能力和方法能为世界卫生大会的讨论带来非常宝贵的贡献”。 2009年至2016年，台湾在时任总统马英九政府领导下，曾以观察员身份出席了世界卫生大会。马英九任内与中国也签署了具有里程碑意义的贸易和旅游协议。不过，台湾前总统蔡英文上任后，中国政府于 2017 年开始阻挡台湾参与世卫大会，由于蔡英文拒绝接受北京关于中国和台湾同属“一个中国”的立场。 联合声明说:“台湾被孤立排除于世界卫生大会这个全球最重要的卫生论坛之外是不合理的”，也损害了世界所要求的包容性全球公共卫生合作和安全。” 根据联合声明:“美国在台协会、澳洲办事处、英国在台办事处、加拿大驻台北贸易办事处、捷克经济文化办事处、德国在台协会、日本台湾交流协会，以及立陶宛贸易代表处重申我们支持台湾有意义地参与世界卫生组织事务，并以观察员的身分参加世界卫生大会。” 今年世卫大会举行的时间正值5月20日台湾新一届民进党政府上任一周之际。中国对台湾新总统赖清德十分厌恶，认为他是“分裂分子”，并于周四在台湾周边发起了为期两天的军事演习，以表达对其就职演说的愤怒。 世界卫生组织先前已经表示，台湾能否参与是成员国自行决定事项。 美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）于5月初曾发出一份声明，指出美国“强力鼓励”世卫组织恢复向台湾发出出席世卫大会的邀请，“台湾持续被排除在这个首屈一指的全球卫生论坛之外，破坏了具有包容性的全球公共卫生合作与安全”。他补充说:“邀请台湾以观察员身份出席世卫大会是迈向重申世卫组织‘人人享有健康’目标关键性的重要一步”。 与此同时，美国主管亚太事务的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）于5月初就美国对台政策在美国国会参众两院作证时，批驳北京对联合国大会第2758号决议的曲解和滥用，强调拜登政府正在加大努力为台湾参与国际组织发声，包括即将举行的世界卫生大会。 （本文参考了路透社的报道。）