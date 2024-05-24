澳門6大親子景點推薦！小朋友也能玩的室內高空跳傘，還有POLI、LINE FRIENDS別錯過

從台灣飛澳門不到兩個小時就能抵達，語言相近加上交通便利，是帶著小孩出國的理想之地，現在就盤點出6個澳門親子遊推薦的景點，超好玩的設施不用動腦也能安心遛小孩！ by 美麗佳人編輯部- 2024/05/24 更新 Text／Turtle、Photo／澳門科學館、POLI CAFÉ波力主題餐廳FB、澳門自然網、澳門巴黎人酒店、澳門葡京人酒店 澳門被稱為是「東方的蒙地卡羅」，除了遠近馳名的賭城文化，其實還隱藏許多適合小孩遊玩的地方。地理位置臨近台灣，飛行時間僅一個多小時就能抵達，想來場短暫小旅行不是問題。豐富的歷史文化、良好的治安，再加上不需要額外辦理任何簽證，非常適合全家人一起出遊。以下整理了澳門推薦的親子景點，還在考慮的家長看這篇就對了！ 澳門科學館 曾經獲得世界紀錄認證的澳門科學館，是老少咸宜、含金量超高的的親子景點。館內總共有13個不同主題的展廳，包括得獎的天文科學展廳、航海科學廳、電學及電磁學廳等，此外，還有特別針對兒童開設了兒童科學廳與兒童樂園廳，相較於一般的科學館，更注重互動性及體驗性。館內設有有趣的科學遊戲，讓遊客在操作之餘也能快樂學習原理，比如，兒童樂園廳的「水展品」設施，讓小孩可以一邊玩水一邊學習不同的水力知識，玩得開心，知識也蹭蹭上長！， 地址： 澳門孫逸仙大馬路澳門科學館 營業時間：週一到週日10：00～18：00，週四休 POLI CAFÉ波力主題餐廳 來自韓國的卡通「POLI」因為見義勇為的個性和可愛的車車造型，受到世界各地小朋友的喜愛，而這間POLI CAFÉ波力主題餐廳正是澳門唯一取得官方授權的主題餐廳。從門口就能看見滿滿的POLI向大家招手，踏入店內更是直接被POLI包圍，除了能用餐還有遊戲區、互動遊戲、工作坊等，甚至有機會在這裡舉辦絕無僅有的波力生日派對，只要小朋友是POLI粉來這邊一定超興奮！ 地址： 澳門馬交石斜坡新益花園(第六座)H座 營業時間：週一到週日11：00～22：00