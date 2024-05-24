批香港经贸办沦为中共分支 港人团体呼吁美国尽快通过立法关闭

多个香港倡议和活动人士呼吁美国国会尽快通过立法措施，关闭目前在美国首都华盛顿、旧金山和纽约的三个香港经济贸易办事处。国会两党议员也纷纷对香港现状再次表示担忧。 众议院中共问题特设委员会星期四（5月23日）召开圆桌会议，邀请多个香港倡议和活动人士出席讨论，包括美国港人组织“香港自由基金委员会”（Committee for Freedom in Hong Kong Foundation, CFHK）政策主任许颖婷、香港民主活动人士邵岚，以及香港媒体大亨黎智英代理律师团成员乔纳森·普莱斯（Jonathan Price）。 特设委员会主席、来自密歇根州的共和党联邦众议员约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar）在会议一开始说，很多人可能会很好奇，这个世界发生了这么多事情，为什么美国人要关心香港？为什么要担心中国共产党的所作所为？ 主席接着回答说，香港自由和自治受到北京当局打压，这也攸关美国核心价值。 “答案是美国人民的核心价值受到威胁，”穆勒纳尔说，“中共违背要通过一国两制的方式来尊重香港自由的承诺时，它也违背了对整个世界的承诺。” 委员会首席民主党议员、来自伊利诺伊州的联邦众议员拉贾·克里希纳莫提（Raja Krishnamoorthi）在讨论会的开场陈述也严厉批评了北京当局违背了对香港的承诺。 “我们得到的承诺是一国两制，可是我们看到的是一国一制，一个政党，一个统治者：习近平。” 克里希纳莫提说，“一个人已经决定，香港将不再遵守对世界其他地方的承诺。” 委员会两党领袖都提到了备受争议的香港《国家安全法》。2020年，北京开始强行在香港实施《国家安全法》，公民团体、新闻媒体机构纷纷遭打压而关闭，各界担忧香港的自由社会逐渐受限。然而，香港政府收紧社会空间的步伐并没有就此停止。 今年3月，香港立法会再迅速通过了另一项重大国家安全法案。这项被称为《维护国家安全条例》的立法草案源自香港基本法第23条国家安全相关规定，以打击“叛国、叛乱、煽动叛乱、窃取国家机密、间谍、破坏以及境外干预”为目标。被指控触犯这项立法的人，一旦罪名成立，可被判处七年或以上监禁，最高则可以被判无期徒刑。