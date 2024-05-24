六四舞台剧首以英语伦敦公演 港人监制: 盼公义长存

北京天安门屠城事件35周年来临之际，一位已经移居英国的离散港人用英语演绎舞台剧的方式，首创将已经在香港不能公演的《5月35日》剧目重新编写制作演出，希望能借此感召英国人，使他们认识六四事件，巩固民主与普世价值的信念。 舞台剧《5月35日》在香港首演于2019年，对部份坚持追求六四公义的香港人并不陌生，故事讲述双双步入八十岁的一对年老夫妇满身病痛，等待死亡，他们唯一的儿子却不明不白地死于当年的六四事件。丈夫眼见老伴快将离去，认为不应害怕，要定下目标：在5月35日(意即6月4日)当天，要堂堂正正去拜祭儿子。剧目陈述的主线是，在不正常国家的阳光底下做正常的事，也是不合法，所以当中的两位主角要光明正大地悼念，冲击这条不正常的底线。 《5月35日》舞台剧在2021年后在香港公演成为绝响 在“港版国安法”实施后的2021年9月，多位“香港市民支援爱国民主运动联合会”(简称：支联会)骨干成员被捕，该会也随后宣布解散。当时身兼支联会资深义工的《5月35日》舞台剧监制 -“六四舞台”创办人列明慧在衡量了风险后，也无奈决定移居英国。《5月35日》在香港自此成为绝响，再没有机会公开演出。 但过去三年来，这戏剧的演出并没有停止下来，在台湾、日本与美加等地也进行过放映及搬演活动，反应不俗。2022年六四前夕，该剧在英国伦敦举行《5月35日》放映会。列明慧观察到尽管不少移英港人到场支持，但英国本地观众却寥寥可数，而放映时英文字幕出现较快，难以追上前文后理，本地观众也不懂剧中经简单翻译 后的笑场和内容中的比喻。她事后深信，一定要使用所在国家的语言演出，当地观众才能更理解内容，事半功倍。自此，她便萌生了使用英语公演的念头。 英国人对六四印象只停留于坦克人照片 寄望多英国人来观看演出 列明慧近日接受美国之音访问。她承认，一般英国人对于六四事件的印象只是停留于事发当年的新闻照片，但事件发生接近35年后至今天对死难者家属的影响，却是不甚了解。 她说：“他们就会停留在，认识的就是Tankman，就是坦克人那张相片，然后大家知道当年有发生过屠杀；但对于天安门母亲现在正在面对的状况，可能他们不是(那么熟悉)……，这次(公演给予)的机会就是，我们也很想让全世界知道，其实这事情并没有完结，因为经历了30多年后，天安门母亲依然不能公开拜祭自己 的亲人，他们在敏感时候依然受到严密监控，甚至被旅游，(被中国当局)剥夺了很多人生自由。” 公演希望英国人反思英国对华政策是否绥靖 导致香港崩坏？ 这位剧团监制也认同，除了认识中国的专制本质外，剧团的香港背景元素，也可以让英国观众反思英国过去在香港问题上对中国的“绥靖政策”，是否促成了今天急速崩坏的局面，英国又应否负上责任？ 除了英国与香港的连结外，在列明慧眼中，香港人与中国的重要联系上，也体现在多年来关心六四事件的独有角色。她分享到，在2019年后，香港人与六四事件的连结更多了一份扎实的基础，特别是多了港人因政治原因流散海外，亲身体会到中国国内民众遭受的迫害苦难。 她说：“2019年当然是一个很重要的年份，我自己觉得2019年使我与天安门母亲，以及那些流散学生，被迫流亡的朋友，使我与他们的connection(连结)加深，因为以前我只是诉说他们的故事，我当时只是在新闻知道他们经历了苦难，他们不可以再回家。2019年后，我觉得我自己与他们多了一层连结，因为经历了2019年，我坚持要说真相的话，我也有机会，我不可以再回(到香港的)家，于是我便离开香港来了英国，我觉得那个心，那份感情是深厚了。” 应征演员害怕“港版国安法”及基本法第23条 始料不及 促使列明慧感到更加惊讶的是，“港版国安法”以及香港基本法第23条立法正发挥着无远弗届的威力，实在地影响着来应征的演员，使他们担心会误堕“法网