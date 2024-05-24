【新聞五人行】美「定點清除」TikTok黨性？ 【新唐人北京時間2024年04月27日訊】大家好，歡迎收看新聞五人行，今天的聯合主持人是唐浩、秦鵬、金石、扶搖、還有我（秦悅）。五個人觀點碰撞、多元視角，帶您走進豐富的新聞世界。歡迎訂閱、點讚我們的獨立頻道。 今天焦點：「大食物觀」 退回大饑荒！？中共撒謊露餡了！糧食不安全；中國經濟3大炸彈；美國定點清除TIkTok「黨性」，中共怕禁TikTok的3點原因。 廣東消防作秀「救外國人」被嘲諷 連日來，大陸暴雨侵襲，廣東清遠、肇慶等多地受災，4月23日，廣東消防發布了一支所謂的「暖心」視頻，畫面顯示，肇慶消防救援人員，拉著橡皮艇將「被困酒店的外國友人」轉移至高速口，但因視頻裡水位實在是很淺，引發網友群嘲質疑其作秀。網友表示：這水位要是游泳會不會都漂不起來。再晚一點水就乾了。 問題： Q1，扶搖，這擺拍技術，是誰說中國電影業不發達呢？ Q2，金石，外國友人笑場了可怎麼辦？ 笑場了還好說，再拍一遍就行了。我覺得他們更擔心的是，這個橡皮艇擱淺了怎麼辦。 Q3，秦鵬，廣東消防發布這樣的視頻會不會受到上級懲罰？ 不會，大家注意到，評論區有個網友說，他曾經也是這樣拉著衝鋒舟去救援的一員。所以，這是中共官方的一種習慣性操作，每次大災大難，黨都會用來炒作，顯示黨是關心民眾的，而且時不時會拉一些外國人參與演戲，顯示社會主義優越性。而既然是宣傳，中共就不在乎其荒謬，就像習近平自己炒作「200斤麥子10里路不換肩」一樣，它們也根本不在乎人們是不是會思考說，水沒過膝，怎可能會被困多日。 另一方面，這種嘲諷的言論，不會傳到中共上級那邊，即使發生了，現在也沒事兒。倒退回十幾年，習近平上台之前這種行為可能會被處罰，但鐵鍊女事件等之後，大家發現，只要下面作惡夠大、影響到黨的合法性，上面就會出來兜底。這也顯示了中共末世的一種心態，什麼都不在乎，因為文有網信辦，武有槍桿子，像極了清朝末年的狀態：張之洞勸醇親王平息民憤，王爺：不怕！有兵在！ Q4，唐浩，八字時間 感謝大家的分析，最近美國眾議院投票通過了一項價值950億美元的一攬子立法計劃，其中包括剝離或禁止TikTok的法案，詳細情況待會帶您了解更多。 TikTok「越抖越陰」 美國禁令通過 上週六（4月20日），美國眾議院通過了價值950億美元的對外援助法案，拜登總統今天已經簽署通過成為法律，法案中包括，給TikTok的中國母公司字節跳動九個月到最長一年的時間完成剝離。如果字節跳動沒有在期限內剝離TikTok，將被禁止在美國上架，參議院兩黨領袖在最終表決前先後發言表示，通過這一系列對外援助法案對美國和自由世界至關重要。TikTok發表聲明回應表示極度不滿。 其實TikTok先前已經大打美國選舉政治及言論自由牌發起了政治攻勢，TikTok用戶的頁面上方出現一則橫幅，鼓勵它的億萬用戶「制止TikTok禁令」。要知道這1.7億用戶中大多為對兩黨政治、乃至拜登連任等至關重要的年輕人，這是直接給官員施壓的節奏。 問題：