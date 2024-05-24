中国过剩产能成为G7中心议题，耶伦呼吁各国行动起来构筑“反对之墙”

工业七国集团（G7）的财政部长们周五（5月24日）开始在意大利举行为期两天的会议，力求在向乌克兰提供贷款的必要性和反对中国“不公平的”产业政策两大问题上达成共同立场。 会议在意大利北部旅游胜地斯特雷萨（STRESA）开始之前，一些官员们认为，会议可能不会公布有关向乌克兰提供贷款事宜的具体细节。美国提议，贷款所需要的资金来自俄罗斯存放在美国和其它西方国家的大约三千亿美元的资产所带来的利息收入。 2022年俄罗斯发动侵乌战争以后，这笔庞大的资产被全部冻结起来。西方国家一直在讨论如何利用这笔资金帮助乌克兰进行反侵略战争。有人主张直接将这笔资金转给乌克兰，但这种做法可能会产生一些不利于西方国家信誉的后果而没有得到多数国家的支持。美国后来提出，可以将这笔资金所产生的每年大约50亿美元的利息变成贷款转给乌克兰。目前，这一提议得到了越来越多国家的赞成。 乌克兰目前几乎所有的税收都用于军事用途，尚需要每年400亿美元用于支付医生、护士和教师的工资和退休金。乌克兰原本以为盟友的支持和国际货币基金组织提供的154亿美元贷款可以确保四年的预算。但战争将会长期持续下去的前景加剧了基辅对明年预算的担忧。 法国财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）在会议开幕式前对记者表示：“我们将（向会议）提出一项在未来几年使用俄罗斯资产利润的建议。” 勒梅尔表示，“我们还是要对各种方案进行一下比较，看看哪一个实施起来最方便、最有效、最迅速。” 美国财政部长耶伦说过，这项贷款金额大约为50亿美元，但是具体的金额还没有达成共识。参加谈判的其它七国集团官员还有一些担心，认为还有一些棘手的法律和技术问题需要解决。 周六，乌克兰财政部长谢尔希·马尔琴科（Serhiy Marchenko）将会参加会议。俄乌战争已经持续了两年多。饱经战乱的乌克兰目前正在奋力抵御俄军在北部和东部展开的攻势。 德国财政部长克里斯蒂安·林德纳（Christian Lindner）表示，贷款的方案目前还存在许多问题，他并不认为这次G7财长会议会作出任何具体的决定。 如果情况真是这样，这些官员们还将继续谈判，希望七国集团的政府首脑们于6月13日至15日在意大利南部普利亚（Puglia）举行峰会的的时候能够取得进展。 如何应对中国过剩产能将是这次七国集团财长会议的另外一个中心议题。上周，美国宣布对一系列中国出口商品加征高额关税，涉及电动车以及电池、电脑芯片和医疗产品等。 美国并不要求其合作伙伴采取类似措施，但是，耶伦在前一天表示，七国集团其它成员应该公开表明他们在这个问题与华盛顿站在一起。七国集团成员包括：美国、日本、德国、法国、英国、意大利和加拿大。 耶伦呼吁欧盟在针对中国政府向太阳能面板、半导体和电动车制造商提供巨额补贴的问题方面结成统一战线，共同应对。她说，中国的产能不仅超出了中国自身的需求，而且超出了世界经济的需求，并威胁到工业七国集团和发展中国家相应企业的生存。 耶伦在这次财长会议之前表示，相关国家有必要采取共同立场，让中国领导人明白，“他们追求的这种战略面临着一堵反对之墙”。 法国财长勒梅尔表示，中国是“我们的经济伙伴”，应该避免与中国打贸易战，但是七国集团需要保护自己的工业利益。 “贸易战不符合美国的利益，也不符合中国或欧洲以及世界任何国家的利益，”勒梅尔说。