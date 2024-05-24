【紐約聚焦】紐約曼哈頓無證客中心已接待15萬人 【新唐人北京時間2024年05月25日訊】下面來看本期的美國聚焦。 紐約無證客中心接待15萬人 2%是中國走線客 根據市府數據，位於曼哈頓中城羅斯福酒店（Roosvelt Hotel）的紐約市無證客「抵達中心」（Arrival Center）啟動已滿一年，累積接待了近15萬人，平均每週有2,800人完成登記。 這15萬人來自160個國家，其中大約2%為來自中國的走線客，而最多走線客的輸入國是委內瑞拉、厄瓜多爾以及哥倫比亞。 曾為紐約市第一客源國 中國遊客人數、支出大減 週四，紐約州主計長托馬斯‧迪納波利（Tom DiNapoli）發布報告，去年共有6220萬遊客來訪紐約市，仍比2019年疫情前的6660萬人少9%。 而原來作為紐約市遊客第一大來源地的中國，由於疫情封鎖和旅行禁令，人均旅遊支出也從2019年的3000元下降到2023年的2036元，下降約30%。 紐約市長再捲權錢醜聞 華商被曝大獲好處 在紐約市擁有多家酒店的華裔地產商——胡瑋弘（音譯：Weihong Hu）被指通過「稻草人捐款」和拉攏親密盟友等方式，從紐約市長亞當斯（Eric Adams）處獲得百萬級別的巨額合同以及法規層面的「開綠燈」。 此前剛剛接受過FBI調查的，華裔市府高級顧問鄭祺蓉，被曝光在2022年底至2023年，在胡瑋弘擁有酒店的一間高級套房內，居住了超過八個月，而住宿費包括在市府的租賃合同中，總價值至少5萬美元。 新唐人電視台記者尚敬紐約報導