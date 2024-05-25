中日韩即将举行三边领导人峰会 专家：议程中可能跳过敏感地缘政治问题

中日韩将于星期一（5月27日）在首尔举行睽违近四年半来的首次三边领导人峰会。专家推測可能会跳过棘手的地缘政治问题，转而讨论贸易、供应链稳定和旅游业免签证等问题。 韩国总统尹锡悦、中国国务院总理李强和日本首相岸田文雄将参与“第九次中日韩领导人会议”，三边峰会的前一天将先分别举办双边会谈。 尽管朝鲜频繁进行先进武器试验，中国也在台湾周围加强军事演习，但专家预计峰会将忽视安全问题，寻求容易达成的外交共识。 首尔峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）研究员李东圭（音译，Lee Dong-gyu）对法新社表示，各方表现出“他们致力于维持合作势头”非常重要。 李东圭表示，问题在于“三国的政治立场存在显着差异”，他并指出首尔和东京与中国的主要竞争对手华盛顿的关系日益密切。 李东圭说，这三个国家在关键问题上，包括平壤的核威胁以及与俄罗斯日益密切的关系上，存在明显的“立场分歧”，因此几乎不可能形成共识。 因此，为了确保三边会议取得成功，他说：“这些话题不会被讨论，他们宁愿模糊的谈论并强调三国之间的合作。” 自2022年尹锡悦上任以来，拥核的朝鲜对韩国的安全威胁日益增长，因此尹锡悦一直试图与前殖民统治国日本冰释前嫌，共同应对威胁。 中国则是朝鲜最大的贸易伙伴和重要的外交盟友，此前中国并未谴责平壤进行武器试验，而是批评美韩的联合军演。专家们表示，北京可能会再次抵抗来自东京和首尔的压力，不会采取更多措施遏制朝鲜领导人金正恩。 东京大学经济安全研究项目副主任川井大介（Daisuke Kawai）告诉法新社：“在安全方面，峰会不会有任何实质性的成果。” 但他表示，首尔和东京关系的解冻使中国认为两国政府在针对北京的措施上是一致的，而这次会议的一个关键动机将是“缓和这种动态和紧张局势”。 川井说，首尔和东京“对东亚军事局势进一步升级感到担忧，特别是考虑到台湾的危机”，这意味着他们与北京的关系至关重要。 川井表示，领导人们将寻求他们都能同意的话题，例如区域灾害应对合作和促进贸易。他还说，日本和中国也“特别渴望”恢复旅行免签证，并且正在“寻找可能的合作方式”。 韩国总统室的一名官员表示，朝鲜相关问题“很难在短时间内迅速解决”，因此峰会将更多地聚焦在经济合作，