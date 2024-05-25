中國傳媒大學又失火 報警器不響 滅火器不能用 【新唐人北京時間2024年05月26日訊】5月25日凌晨，北京中國傳媒大學學生宿舍起火。現場學生反映，學校消防系統癱瘓，煙霧警報器、滅火器不能用，校方不安撫學生反而在第一時間壓消息、堵嘴。 網上流傳視頻顯示，一座樓的一樓火光閃閃，濃煙滾滾。流傳圖片顯示，火情發生在北京朝陽區中國傳媒大學學生宿舍，中藍一期宿舍D區1樓，發生時間是早上6點，40分鐘左右之後火被撲滅。 https://x.com/SoundOfHope_SOH/status/1794344400274747719 現場學生反映，火災發生時，消防系統沒有報警，「煙霧報警器一點不響，靠學生口口相傳、砸門、砸玻璃，滅火器、消防栓、煙霧報警器沒一個能用的」，是宿管阿姨和熱心同學一個一個把熟睡同學叫醒的。 很多學生跑到一樓，但宿舍門口閘機必須刷臉才能開門。事發時1樓煙霧過大，黑色濃煙中，加之人員擁擠，學生們根本無法正常刷臉，最後拿滅火器砸門逃生。學生解釋，之所以拿滅火器砸門，是因為發現滅火器根本不能使用。 另一個宿舍區的學生說，「我們區域（C區6樓）的情況是，大約6點10分被濃煙嗆醒，互相轉告並逃生，發現樓道內全是白色煙霧，但是樓內的煙霧報警器、探照燈完全沒有反應」。該學生說，自始至終，沒有人員通知她們逃生，如果不是火災及時撲滅，火場附近的宿舍很有可能在熟睡中被活活嗆死。 該學生還透露，她們回到宿舍後發現自來水沒水，當她們打算錄像留證據時，又突然來水了。因此，她推測，這是人為斷水，「可能是消防栓無法使用，臨時用了民用水管滅的火」。 事件發生後，傳媒大學第一時間封禁相關消息，有學生說，「校方在第一時間捂嘴」，火警警情通知寫的是「北京朝陽一公寓」。 新唐人記者查詢發現，在大陸抖音平台，只有一個「北京朝陽一公寓起火」的視頻，評論區有網友說，「還好你用的是某小區，現在全網估計就你這個視頻了」。 在大陸微博平台，相關消息僅剩一條轉發和截圖。 當天，北京朝陽消防通報稱，5月25日6時18分，朝陽區中藍公寓一層發生火情，6時39分明火被撲滅。經初步核實，燃燒物為室內床鋪，無人員傷亡。 學生還透露，一樓著火，學校只給著火宿舍的學生提供酒店，並且四五個人擠在雙人間裡。著火區高層同學嗆著濃煙跑下來，肺部和氣管都有強烈的不適，但是學校不安撫學生情緒，還讓學生帶電腦去學院寫作業，學生質問「你是AI嗎」。 有學生說，「還屏蔽我帖子，中藍二期三個通道兩個是鎖著的，詢問老師說緊急情況會開，什麼叫緊急情況，今天一期著火連大門都開不了，煙霧報警器不起作用，已經發生三次了，為什麼這些設施得不到保障？」 這是中國傳媒大學不到一年時間裡發生的第三次火災。第一次是在2023年11月14日晚，中國傳媒大學梆子井學生公寓旁菜鳥驛站發生火災，據說是電池爆炸導致。第二次是今年3月，中藍一期宿舍D區6樓，據說是菸頭引燃垃圾導致。 學生批評說，「這就是中國傳媒大學，冬天供暖是不足的，夏天空調不修的，學生反饋就請喝茶捂嘴的，火災來了現場沒有通知的」、「第一次火災後，學校沒有採取措施，第二次是到處張貼禁煙廣告，頻繁沒收違禁物品，但是垃圾堆放占據消防通道，火警警報器、消防栓、滅火器都是損壞狀態」、「我要站出來為母校說兩句了，專業的人做專業的事，中國傳媒大學又不是中國消防大學，我們學校最擅長的是壓輿論和堵學生的嘴」。 （記者李酈綜合報導/責任編輯：李謙） 本文網址: