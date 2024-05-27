台北按摩推薦「登琪爾敦化館」是喧囂都會的小綠洲，2024最新課程五行舒鬆按摩超舒壓

登琪爾創立於1988年，2020年在台北繁華地段開設敦化館，隱身在地下室空間宛如一個都市小綠洲秘境。2024年更推出全新力作「五行舒鬆按摩」加入更多個人化概念。 by Chiao Hung- 2024/05/27 更新 台北敦化館全新開幕 登琪爾Spa在台北東區據點原本有敦北館、敦南館，2020年整合並打造全新的「台北敦化館」。對應東區的繁忙節奏，希望透過悉心佈置的空間及專業的服務，讓每一位來訪的人能夠在此洗滌塵囂，回歸最原始的五感感受。 最特別的就是，因為台北敦化館位處於地下室，登琪爾亞洲區執行長王序寧說明：「我們特別使用自然硅藻土塗作牆，利用它超強吸水性、防臭與調節濕度的特性，吸收環境中的濕氣，再加上備長炭、24小時雙導管輸入的新鮮氧氣進一步吸收及排除異味。我們還另外精心挑選適合的香氛，讓人一進來，就立刻能夠享受清新放鬆的閒適。」 登琪爾敦化館店內環境。 延伸閱讀 店內亮點1.店內裝潢從五感下功夫 不只視覺、嗅覺，登琪爾敦化館連播放的音樂都源自德國Timewaver空間共振原理，將最適合此處的振動頻率融入音樂之中，藉由聽覺的傳導，透過潛意識讓神經不再緊繃。 登琪爾敦化館店內環境。 店內亮點2.順應季節提供的茶飲與多款飲料 一進門就能享用茶飲，是採用天然花草沖泡的風味茶，會隨著不同時節更改，順應當令概念。另外也提供豐富輕食選擇，還可以飲用來自南澳Yangarra Estate Vineyard酒莊以生物動力法栽植釀造的葡萄酒款、或是來杯天然果汁。 登琪爾敦化館店內環境。 店內亮點3.加入永續概念的Eco