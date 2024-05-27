「2024 Garmin Run亞洲系列賽」台北領先開跑！9大城市賽事特色＆日期一次看

「2024 Garmin Run」將在今年9月15日揭開序幕，臺北站作為第三屆首站鳴槍開跑，今年更首度打造Garmin Run亞洲系列賽紀念獎牌，跑友們準備好動起來了嗎！？ by Rose Tai- 2024/05/27 更新 Photo / Garmin 今年適逢Garmin 35週年，「2024 Garmin Run亞洲系列賽」規模直接升級，串聯亞洲9大城市一同跑起來，台北作為Garmin Run亞洲系列賽首站，將於9月15日在大佳河濱公園引領全亞洲跑者熱血開跑，分別有5K勇氣組、10K探索組、21K毅力組，限額7千個名額，現在已經開放報名，跑友可以針對自己的體力選則一組報名。 今年Garmin Run Club（GRC）科學化跑班將於台北、桃園、新竹、臺中、臺南、高雄6大城市開設為期10週的專屬訓練課程，從北到南共設8個班級，包括「跑者養成班」、「女子專班」、「夏季強化班」等等。並加碼推出模擬亞洲9大城市賽道主題課程，針對不同城市的賽道特色規劃一系列科學化訓練，系統性的安排增加跑者肌耐力、上下坡技巧、呼吸狀態及跑姿教學，以科學化數據追蹤訓練表現，不但能讓參賽者更加了解自己的身體，也可以針對即將參加的賽事增加熟悉度，屆時才能跑得開心又放心。