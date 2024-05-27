法國蘭斯聖女貞德節 一段穿越中世紀的旅程 【新唐人北京時間2024年05月27日訊】法國蘭斯（Reims）被譽為「王者之城」，歷史上曾有25位國王在蘭斯聖母大教堂進行加冕，最出名的是1429年聖女貞德護送查理七世來這裡加冕。蘭斯在這個週末舉辦節日致敬這位女英雄，一起來看。 圍繞聖母大教堂四周，工匠們和藝術家們為遊客提供了一段神奇的旅行，傳統音樂、雜耍、戲劇表演等等，帶人們穿越回古老的中世紀。 薩博伊（Saboï）經過，歡快的音樂，古老的曲調向人們傳遞著來自部落的氣氛。 鐵匠們向遊客展示鍛造是一種原始的藝術。 歡快的音樂節奏結合雜耍表演，讓遊客體驗有趣的互動時刻。 平面設計師Eloy：「這是一個非常好的中世紀節日，展示了在法國蘭斯市當時發生的所有傳統和歷史事件。 這是一個很棒的節日。 有許多活動，人們像過去一樣烹飪和賣東西。還有鑄造車間之類的工作坊。 所以看到當時發生的一切真是太好了。」 商人Thomas：「貞德確實是一位影響法國歷史的女性，她在百年戰爭期間進行了抗爭。因此，在法國各地都會有幾場以她為主題的慶祝活動。由於這裡有一座大教堂，而且具有中世紀風格，我們就在此處為她慶祝活動。」 馬路上可以隨處見到身著傳統服飾的人們。 音樂表演者Nicolas：「這是一套13世紀/14世紀初的中世紀服裝。這裡有一系列小配件，所以這是歷史再現。 我穿著的這件紅色衣服被稱為Cote。 這是博克斯滕人的衣服樣式，它在斯堪地那維亞被發現。博克斯騰人的服飾在沼澤被發現，所以他的衣服得以保存下來。 它不是這種顏色，但它展示了剪裁和製作方式。 所以這是完全按照之前的樣式重新縫製的。」 慶祝活動將舉行兩天，週末閒暇時不妨帶領家人來體驗一次非凡的旅程。 新唐人電視台記者陳琬琰、樊尚、清風法國蘭斯採訪報導