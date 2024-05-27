中日韩三边峰会：李强赞扬三国关系的“重启”，朝鲜谴责半岛无核化的呼吁

中国国务院总理李强星期一（5月27日）在首尔出席暌违四年半的中日韩领导人峰会时赞扬三个邻国关系的重启和新开始，并同意恢复因全球地缘政治关系紧张而延宕的三国之间的贸易和安全对话。 李强星期一在首尔与韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄一道出席自2019年底以来首次举行的三国领导人峰会，而加速三国自由贸易协定谈判则是峰会的一项重要议程。 李强在峰会的开场白中表示，三国愿意“谋求互利共赢的合作”，此次会谈“是一次重启，也是个新的开始”，他并呼吁全面恢复三个东亚经济强国之间的合作。 李强还强调，要实现这一点，政治应该与经济和贸易问题分开，并呼吁结束保护主义和供应链脱钩。 “对中国、韩国和日本而言，我们的密切关系不会改变；通过危机应对而展现的合作精神不会改变；我们维护地区和平和稳定的使命也不会改变，”路透社引述李强的话说。 路透社在报道中指出，撇开峰会产生的多份协议不谈，峰会恢复举行本身就被视为中日韩三国关系改善的一个迹象，因为这三个邻国关系常常既有建设性合作的成分，又有相互猜忌和怨恨的因素。 “中日韩三边峰会更多是关于减少摩擦，而不是重画地缘政治版图，”路透社引述首尔梨花女子大学国际研究教授列夫-埃里克·伊斯利（Leif-Eric Easley）的话说。 日本和韩国都是美国的盟国，而在美中战略竞争愈演愈烈的大背景下，中国也正试图分别与日韩两国管控和降低双边关系中的猜忌和不信任、以及在台海安全和朝鲜核武问题上的分歧。 尹锡悦总统主政以来，不仅迅速改善与日本的关系，而且与日本一道，全面加强了与美国的三边安全合作关系。 与此同时，美中关系中的争议与分歧却持续扩大。拜登总统不久前大幅升高一系列中国进口商品的关税，特别引人注目的是将中国电动车的进口关税提高到100%。而即将在今年11月美国大选中再次与拜登对决的共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）更放话说，一旦他再次入主白宫，他将对所有的中国进口商品加征60%的关税。 根据美联社的报道，李强在峰会上也曾对日韩与美国的军事安全关系提出某种形式的警告。 “我们需要诚实的对话来增加互信、消除猜忌。我们必须发扬战略自主的精神并维护我们的关系，”美联社引述李强的话说。“我们需要推动世界的多极化，并反对集团或阵营对抗。” 中日韩峰会结束后发表的一份联合宣言呼吁三国经常性地保持最高层的沟通，并在气候变化、环保、健康、贸易和国际和平等问题上进行合作。 联合宣言还宣布要通过文化、旅游和教育方面的交流，在2030年之前将三国间人文交流的人次提升到4000万。 三国领导人还就大流行病预防和知识产权保护单独发表了声明。 朝鲜问题也是中日韩三边峰会的一个重要议题。 尹锡悦和岸田呼吁平壤不要实施预定在6月4日进行的所谓卫星发射计划，因为他们认为发射卫星而使用的技术就是遭到联合国安理会决议禁止的弹道导弹发射技术。 李强并没有提及平壤的卫星发射，但是呼吁各方保持克制，以免朝鲜半岛局势进一步复杂化。中国不仅是朝鲜的盟国和最大的贸易伙伴，而且还和俄罗斯一道呼吁联合国安理会减缓对朝鲜的制裁。