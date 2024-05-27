香港機場搶攻地緣部署 陳盛山倡議五大面向強化台灣海空客貨擴容策略

▲為了強化香港國際機場的樞紐地位，整體機場正積極推動包括三跑道等硬體建設工程，預計至2035年可達1.2億人次的年吞吐量，貨運則達到1,000萬噸水準。 圖/旅奇週刊 隨著國際對於跨區移動的需求提升，機場也從過往單點對單點的功能，逐漸發展出中轉需求，有些城市更因為得天獨厚的地理位置優勢，使得國際旅客轉機量不斷攀升，進而帶動機場軟硬提設施持續提升，促使該地區從城市機場邁向機場城市，而香港便是在亞太區長年扮演獨領風騷的代表國際機場之一。 ▲中華科技大學航空運輸管理研究所教授陳盛山。圖/旅奇週刊 From City Airport to Airport City 背靠大灣區、放眼全世界 基礎建設、創新科技、建立地標3管齊下打造香港國際機場新未來 擁有先天地理位置的亞太地區，位在東西向與南北向航線的銜接位置，使得各家航空公司紛紛將其視為主要戰場，香港國際機場擁有背靠中國大陸的優勢，成為東南亞、北美、歐洲、紐澳前進中國大陸的必經之地，亦是中國大陸前進世界的門戶城市，因而造就無論在航班數量、旅客數量上皆屬亞太前段班。 然隨著時間更迭下，不僅各國樞紐機場逐步成熟，北京、上海、廣州等3大國際機場更逐漸嶄露頭角，成為無論航班、航網皆名列前茅的超大型樞紐，因此香港便需要找出新的定位，而大灣區的龐大運能與需求也成為其新出路。 中華科技大學航空運輸管理研究所教授陳盛山表示，全球具競爭力的國家，都積極建構該國「樞紐地位」（HUB)，提供海陸空交通運輸的國際區域轉運服務功能。要建構全球「樞紐」，需要的條件包括：地理地緣戰略位置、海陸空交通設施建設完善、海陸空運具承運及服務能量強大、全球重要產業供應鏈連結、政府邊界政策開放等與國際接軌的能力。 國際機場、國際海港是最典型的範例，原本只是人流出境、入境的運輸機場，要再提升客貨接待能力，並與所在區域城市發展與產業供應鏈整合資源，由「城市機場」轉型為「機場城市」，同時建立全球旅運貨運的中轉「樞紐」地位。 挾帶大灣區起飛 奠定香港未來地位 為了確立未來的發展定位與目標，香港國際機場管理局（簡稱：機管局）於2019年時發布《從城市機場到機場城市》報告，報告闡述將香港國際機場與週邊區域、城市進行功能鏈結，使其轉變為「機場城市」，進而推動香港及地區的經濟成長，同時鞏固香港國際機場成為國際航空樞紐的地位。 為此，機管局將透過各項策略強化機場的功能，包括核心客運和貨運服務、多式聯運區域連通性以及包括零售、娛樂和酒店、會議和展覽等在內的商業發展。