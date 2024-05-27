(影) 沒錢過活了! 投入畢生積蓄買房卻停工 業主乾脆住進爛尾樓裡搭帳篷

中國雲南昆明經開區林溪路的大諾方舟天地原定 2023 年底竣工交付，卻因開發商遭遇資金及經營困難停工多年，不少業主無家可歸，迫不得已只能住進還是廢墟的爛尾樓。業主拍攝影片表示，夫妻 2 人從農村來昆明打拼，用了畢生的積蓄購買了該樓盤的房子，也有人將養老金、退休金及家中長輩的錢都已投入，沒想到卻成了爛尾樓。 影片中可見，爛尾樓裡沒有水沒有電，甚至沒有門窗、没有外牆粉刷，只有主體磚牆，業主們只能在樓層裡簡陋地搭起帳篷為家，每日從外面購買瓶裝水滿足所需，就連做飯都只能用電磁爐。 據中國《都市時報》去年報導，大諾方舟天地原先計劃建設一個集水療養生、休閒娛樂、商務酒店及公寓為一體的休閒度假中心，包括 1,800 套精裝修 LOFT 公寓和 10 萬平方公分的水療康體旗艦店，2018 年底開工，原定 2023 年底竣工交付，但開發商遇到資金及經營困難，導致該項目停工。 去年的該報導提到，昆明經開區規劃建設局將透過 3 大方向，推動化解停工項目。然而從業主近期發出的影片中可見，似乎距離復工還有很長一段路。 中國雲南昆明經開區林溪路的大諾方舟天地原定2023年底竣工交付，卻因開發商遭遇資金及經營困難成為爛尾樓。