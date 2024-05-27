張菁：福建官員扎堆出事 三坊七巷會所成「紅樓」 近日，中共福建省文旅廳黨組書記、廳長林向東被傳出事。網絡傳言他被現場捉姦，目前官網已經撤下了他的簡歷，福建省文旅廳工作人員稱，「他已經不在我們單位了」。 消息來源說，周杰倫福州演唱會時，林廳長給某女演員搞了幾張票，準備趁女演員丈夫帶孩子去看演出的功夫與女演員在酒店幽會。卻不料其丈夫竟尾隨女演員來到酒店將兩人堵在房間裡，對林廳長一頓暴打之後，打110報警有人強姦他老婆。警察將其帶到派出所，問出是個廳長，這下誰都不敢處理了，結果派出所上報福州市局，市局上報省公安廳，直至報到省委書記。 福建省廳級官員曝出如此齷齪之事，更讓人們聯想到近期網絡熱議的福州三坊七巷醜聞事件，網友@Lens on Asia在X平台發文稱，「三坊七巷會所紅樓8個，小姐最小14歲，初中生，主要是大學生，還有烏克蘭美女。」據說三坊七巷紅樓醜聞事件涉及政府官員120人之多，包括多名福建省正副省、廳級官員，還有華為的人員也涉及在內。5月6日福州市委書記林寶金被免職，也讓人懷疑與此事相關。 三坊七巷位於福州老城區，是全國為數不多的古建築遺存之一，有「中國明清建築博物館」之稱。現存古建民居270座，有159處被列入保護建築，沈葆楨故居、林覺民故居、嚴復故居等9處典型建築被列為中國重點文物保護單位。 這樣的一處匯集了中國古代建築、人文歷史的建築群，在2013年香港《文匯報》的一篇文章中曾被提及，文章標題是「福州三坊七巷成權貴會所區，淪為酒肉坊巷」。據說，福建省各廳級單位都在三坊七巷這個古建築群中設立了自己的會所，不知被稱為「紅樓」的8個會所是隸屬於這些單位的還是屬於私人性質的。 網友對此事發表評論說，「紅樓不是說你拆了上海那一座就結了，有官員的地方就有紅樓……」網友所稱的上海紅樓，就是指上海「小紅樓」淫窩案。 2014年，上海「小紅樓」案主犯趙富強在位於上海楊浦區政府幾百米處買下一棟七層小樓辦成私人會所，內部裝修豪華，外貼紅色牆磚，坊間稱為「小紅樓」。趙富強通過暴力、欺騙、收買等手段圈養十幾名性奴，長期為官員和國企人員提供嫖宿、性賄賂。2019年「小紅樓」淫窩案發後，引發上海楊浦區政法系統「地震」。 「小紅樓」的運作流程是，那些要到「小紅樓」吃飯的官員單獨與趙富強聯繫，趙再通過微信群通知其公關部安排陪酒人員及宴請地點，群內還會提前通知要準備的菸酒種類，行賄用的購物卡或現金每人3000元至1萬元不等。而且對官員的迎接方式、飯局安排、KTV中的一舉一動，趙富強在群中都有明確的要求。除了這種飯局，趙富強還經常組織官員與女性週末出遊及性交易。 據外媒報導，有熟悉上海官場的知情人披露，在上海實際上還有不下十個接待上海市級官員的「大紅樓」，以及專門接待央企官員、部長、副國級和國級官員的「巨大紅樓」，而這個趙富強的「小紅樓」，只能算是個「小魚小蝦」。 據說很多「大紅樓」都不對外營業，隱祕性極強，如有的在高爾夫球場的會所裡面，老闆廣羅上海、全國各地的美女，甚至還有來自俄羅斯的女人。他說，每一個大老闆、大企業都跟官員勾結，他們都有私人會所，只用來接待領導，而且有的老闆出錢請女明星、女演員來陪侍領導。 此知情人說，趙富強的事情成為社會熱點，是因為「老百姓太封閉了，他們根本不懂」，「中國共產黨的官員沒有一個不色的，男的女的，沒有一個不色的，嫖妓女的，有小老婆的，這個才是真正的中共官場、中共官員。」 這個說法與網友@Lens on Asia對三坊七巷醜聞事件中的說法非常吻合，他稱：「僅從已經揭露的淫亂與腐敗事件上，熟悉中共官場的都會覺得是官場司空見慣的『小事』」。因此他認為其中有中共內部派系之爭。 如今，「紅樓」已經成了中共官員淫亂場所的代名詞，從賴昌星的「遠華紅樓」到趙富強的「上海小紅樓」，再到許家印的「恆大紅樓」，以及「三坊七巷會所紅樓」，究竟中國還存在多少個「紅樓」？官商勾結之下，中共官員的貪腐和淫亂、齷齪和苟且之事確實已經超出了普通老百姓的想像。 在三坊七巷紅樓醜聞事件中，人們不禁要問：