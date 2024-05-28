特朗普封口费案审判将于周二进行结案陈述

唐纳德·特朗普（Donald Trump）纽约封口费案的刑事审判将于周二（5月28日）进行结案陈述，这是这位前总统的辩护律师说服12名陪审员相信有关他非法试图影响2016年大选结果的指控是不成立的最后机会，而检察官则要列出对他不利的证据。 在持续了五周的听取证词后，这一有史以来首起针对美国总统的刑事案件的结案陈述可能长达几个小时。 纽约州最高法院大法官胡安·默臣（Juan Merchan）预计将于周三上午在陪审团开始审议之前就与此案相关的法律问题向陪审团发出指示。 根据美国法律体系，陪审团必须一致决定是否宣告77岁的特朗普无罪或认定他有罪。如果他们不能达成一致，导致陪审团陷入僵局，检察官将决定是否要求重审此案。 对于特朗普来说，这一结果至关重要，不仅关系到他的个人自由，也关系到他的政治命运。他是推定的2024年共和党总统候选人，将在11月的选举中再次对决曾在2020年击败了他的民主党总统乔·拜登（Joe Biden）。 全国民意调查显示，拜登和特朗普的选情十分胶着，但一些民调显示，如果这位前总统被定罪，特朗普的支持者可能会转而投票给拜登，或者根本不投票。 在这起刑事案件中，特朗普被指控批准了一项阴谋——他的政治掮客迈克尔·科恩（Michael Cohen）在 2016 年大选前夕向色情电影明星风暴女·丹尼尔斯（Stormy Daniels）支付了13万美元封口费，以阻止她公开谈论她所称的十年前在一场名人高尔夫锦标赛上与特朗普幽会一晚。 特朗普否认与丹尼尔斯有婚外情，并否认他被起诉的34项指控——伪造特朗普集团（Trump Organization）的业务记录，以隐藏2017年为科恩报销的费用，并将其标记为他为特朗普所做的法律工作的报酬。 如果罪名成立，特朗普可能面临缓刑或被判处最高达四年的监禁，不过他肯定会上诉并可能继续竞选总统。 特朗普还面临另外三项起诉，其中两项指控他非法试图扭转2020年的选举失利结果。但这三起案件目前都陷在他的律师和检察官之间的法律争议之中。因此，即将结案的纽约一案可能是11月大选前唯一得到判决的刑事案件。 特朗普经常说他想在审判中为自己辩护，但他最终没有出庭作证，虽然他有权利作证。 特朗普的团队只派了两名证人出庭作证。其中一位纽约律师罗伯特·科斯特洛（Robert